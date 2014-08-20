Matteo Battisti torna alla Pallacanestro Senigallia Il play sarà l'erede di Giacomini in regia

Altro colpo di mercato in casa Goldengas Senigallia che come anticipato nei giorni scorsi ha ora ufficialmente riportato a casa, si potebbe dire così, Matteo Battisti.



Sarà proprio il playmaker classe 1993, di Fano, ex Loreto Pesaro con cui aveva conquistato qualche mese fa la promozione in B Nazionale, a prendere il posto di Marco Giacomini, passato proprio in B Nazionale all’Orzinuovi.

Un ritorno quello di Battisti, che aveva giocato a Senigallia un biennio a inizio carriera, ventenne, proveniente da Jesi, squadra dove era cresciuto nel settore giovanile e dove poi era tornato militando anche nell’Aurora in serie A2 prima di tornare nelle minori, e infine nelle Marche.

Giocatore affidabile e di grande serietà, aveva lasciato un ottimo ricordo e sicuramente come erede di Giacomini Senigallia non poteva trovare di meglio.

Quintetto praticamente completato con Giampieri e Sablich che affiancheranno Battisti tra gli esterni, Cicconi Massi e Tourn vicino a canestro e Clementi che potrebbe giocare da sesto uomo di rottura dalla panchina.