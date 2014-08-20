Logo farmacieFarmacie di turno


Domenici Robertucci
Adesso
31°
Martedì
23° / 30°
Mercoledì
23° / 31°
Giovedì
23° / 32°
Venerdì
23° / 31°
Sabato
23° / 31°
Domenica
23° / 30°
Lunedì
22° / 30°
Martedì
22° / 30°
Mercoledì
23° / 30°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Villa Mariella - Casa vacanze a Senigallia

Matteo Battisti torna alla Pallacanestro Senigallia

Il play sarà l'erede di Giacomini in regia

125 Letture
commenti
Sport
Ascolta la notizia
Matteo Battisti

Altro colpo di mercato in casa Goldengas Senigallia che come anticipato nei giorni scorsi ha ora ufficialmente riportato a casa, si potebbe dire così, Matteo Battisti.


Sarà proprio il playmaker classe 1993, di Fano, ex Loreto Pesaro con cui aveva conquistato qualche mese fa la promozione in B Nazionale, a prendere il posto di Marco Giacomini, passato proprio in B Nazionale all’Orzinuovi.
Un ritorno quello di Battisti, che aveva giocato a Senigallia un biennio a inizio carriera, ventenne, proveniente da Jesi, squadra dove era cresciuto nel settore giovanile e dove poi era tornato militando anche nell’Aurora in serie A2 prima di tornare nelle minori, e infine nelle Marche.

Giocatore affidabile e di grande serietà, aveva lasciato un ottimo ricordo e sicuramente come erede di Giacomini Senigallia non poteva trovare di meglio.

Quintetto praticamente completato con Giampieri e Sablich che affiancheranno Battisti tra gli esterni, Cicconi Massi e Tourn vicino a canestro e Clementi che potrebbe giocare da sesto uomo di rottura dalla panchina.

Andrea Pongetti
Andrea Pongetti
Pubblicato Lunedì 11 agosto, 2025 
alle ore 14:28
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo


Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura