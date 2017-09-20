Logo farmacieFarmacie di turno


Landi Parere Dr.ssa Loretta
La bella Stagione di Corinaldo - Estate 2025

“Sul PNRR Missione 6 – Salute la Regione Marche rischia conseguenze devastanti”

"Lavori mai partiti o in gravissimo ritardo per Case e Ospedali di Comunità, ormai impossibile raggiungere gli obiettivi"

Maurizio Mangialardi

Ho seguito da vicino in questi mesi il tema del mancato avvio della Casa di Comunità di Corinaldo: un investimento da 3,8 milioni di euro di demolizione e ricostruzione di una palazzina da adibire a funzioni di sanità territoriale per la comunità.

L’esito di questa vicenda, sancito dal Sindaco Aloisi, dall’AST di Ancona e dalla Giunta regionale, non deve essere sottovalutato e rappresenterà di certo un paradigma per tante altre situazioni simili se non peggiori.

