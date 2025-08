Ruby Turner, Slim Sandy’s Atomic Cocktails e il burlesque al Summer Jamboree Gli appuntamenti in cartellone al festival per giovedì 7 agosto

Si preannuncia una sesta giornata indimenticabile qui al Summer Jamboree #25! Ogni nuovo giorno di questa fantastica edizione che festeggia l’anniversario dei 25 anni del Festival Internazionale di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50 più grande al mondo è infatti una mega festa del Rock’n’Roll che punta dritta al cuore (e ai piedi), dove ogni dettaglio è pensato per stupire e per ricreare quell’atmosfera sognante dei magnifici anni d’oro.

Continua l’emozionante viaggio all’insegna della musica Rock’n’Roll più sfrenata di sempre che anche quest’anno sta trasformando Senigallia nel grande sogno americano anni ’40 e ’50 per festeggiare un anniversario importante con un artistico a dir poco mozzafiato. E in questa nuova giornata, finalmente è in arrivo il tanto atteso BURLESQUE & CABARET SHOW, lo spettacolo iconico del Summer Jamboree che quest’anno, per la prima volta, prenderà forma sotto le stelle in seconda serata ai Giardini della Rocca Roveresca!

Sui due palchi dei grandi concerti dal vivo, giovedì 7 agosto, ci saranno ospiti d’eccezione: in Piazza Garibaldi sarà la volta della magnifica Ruby Turner (JAM): cantante dalla voce potente e intensa, è nota per la sua capacità interpretativa e per i suoi successi nel movimento Rock’n’Roll e Swing, tra cui “This Train”. Collaboratrice di Jools Holland e presenza costante sulla BBC, si esibisce per la prima volta al Summer Jamboree!

Gli intermezzi musicali sul palco centrale saranno assicurati da DJ Elwood, DJ Big Ten Inch, DJ Jay Cee, DJ Shuffle DeLuxe e DJ James Ventrella.

Sull’Hera Stage alla Rocca, invece, si esibiranno gli Slim Sandy’s Atomic Cocktails (CAN), un quartetto canadese noto per la capacità di infiammare la pista da ballo con uno swing travolgente, dal sound vintage e altamente coinvolgente!

Gli amati record hop saranno a cura di DJ Lola Terry, DJ Mickey Melodies e DJ Rocketeer.

Ma la serata all’Hera Stage non è ancora finita, perché è in arrivo la grande sorpresa di quest’anno! Il Burlesque & Cabaret Show si terrà infatti per la prima volta qui, alla Rocca Roveresca, all’aperto e in una magica seconda serata sotto le stelle ad ingresso gratuito. Dalle 23.30, tutto il popolo del Summer Jamboree a raccolta per ammirare i 5 fantastici presentatori di quest’anno che si trasformeranno in affascinanti animali da palcoscenico, in uno spettacolo fatto di sensualità retrò, ironia e costumi stupefacenti. A esibirsi saranno infatti Russell Bruner, Grace Hall, Eve La Plume, Bianca Nevius e Racy Ros.

Ma per chi crede che la notte del Summer Jamboree sia finita qui si sbaglia di grosso: il Dopofestival alla Rotonda a Mare aspetta tutti i ballerini, esperti e non, con i migliori DJs provenienti da tutto il mondo: in programma per giovedì 7 agosto l’imperdibileSWING NIGHT, una serata unica di autentico Vintage Swing suonata esclusivamente per il piacere di ballare e ascoltare! A intrattenere il popolo della notte, le note di DJ Elwood, DJ Madame Dynamite, DJ Natty Bo, DJ Madame Dynamite, DJ Natty Bo e DJ Madame Dynamite. Le prevendite su ciaotickets sono quasi tutte sold out, ma presentandosi in tarda serata si può avere la possibilità di entrare man mano che la pista si svuota.

Per gli amanti degli anni americani ’40 e ’50 più mattinieri e meno animali notturni, proseguono le giornate Rock’n’Roll all’Hawaiian Beach e al Mascalzone: dalle 10 fino all’ora dell’aperitivo all’Hawaiian Beach, sul Lungo Mare G. Mameli, si potrà assaporare tutta la spensieratezza e l’allegria della vita Rock’n’Roll a piedi nudi in riva al mare, cullati dalla musica di tanti DJs, tra cui DJ Cannonball, DJ Mickey Melodies, DJ Elliot Kirby, DJ Vangelis e DJ Giusy Wild. Da non perdere poi la lezione di ballo gratuita aperta a tutti dalle 11 alle 12. Al Mascalzone, invece, a tenere calda l’atmosfera ci saranno DJ Rockin’ Cat, DJ Giusy Wild, DJ James Ventrella e DJ Rocketeer. E a collegare la Stazione FS di Senigallia, l’Hawaiian Beach e il Mascalzone un Vintage Bus, un autentico autobus d’epoca OM del 1935, grazie alla collaborazione con le storiche Linee Bucci.

E ancora, dalle 17 alle 01, ci si può divertire a curiosare tra gli stand del Vintage Market diffuso ai Giardini Rocca, in piazza Manni, in piazza del Duca e in piazza Garibaldi, oppure si possono ammirare le Auto USA & Moto pre 1969 in piazza Simoncelli e via Manni e al Moto Custom & Café Racer in Via Portici Ercolani 42/75. O ancora, si può imparare a ballare o perfezionare le proprie figure con i Dance Camp e Boot Camp con i migliori insegnanti di danza, Alexsia Ghezzo (ITA), Carolina Lampugnani (ITA), Dimitri Masotti (ITA) Francesco Pezzo (ITA), Gosia Aniolkowska (PL), Jay Cee (FR), Katja Završnik (SLO), Lizette Rönnkvist (SWE), Lucy Sanders (UK), Markus Rosendal (SWE), Minn Vo (USA), Moe Sakan (JAP), Mona Reithmeier (DEU), Rasmus Holmqvist (SWE), Sailor Mike (USA), Viktor Edlund (SWE), Wilma Edlund (SWE),Peter Loggins (SWE).

Per partecipare ai corsi ci sono varie modalità: si possono acquistare dal sito www.summerjamboree.com le giornate di Dance Camp o Boot Camp fino al giorno prima alle ore 20; oppure ci si può recare ogni giorno ai check-in delle lezioni; infine se si preferisce acquistare ⁠una singola lezione di un Dance Camp è sempre possibile farlo nelle casse delle varie location pochi minuti prima dell’inizio lezione, compatibilmente con la capienza e con l’equilibrio leader-follower.

E per ballare ancora e ancora il nuovo punto di ritrovo di quest’anno in Piazza Roma che, tutti i giorni fino al 10 agosto, con l’Airstream Dance Corner, realizzato in collaborazione con Caffè Pasquini e Casa del Costume, diventa un’altra grande protagonista delle serate danzanti del Summer Jamboree, trasformandosi dalle 18:00 alle 24:00 in un dance floor all’aperto con la musica anni ’40 e ’50 con DJ Mickey Melodies, DJ Elliot Kirby, Balboa Time con DJ Rockin’ Cat, DJ Big Ten Inch.

Infine, da non perdere l’incredibile spettacolo del Fearless Devid Motordrome dalle 17 alle 24 nella nuova location di Piazza Simoncelli per veder sfrecciare moto d’epoca in questa incredibile pista vintage.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree, sostenuto e promosso dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona e degli sponsor privati BCC Fano, Instax Fujifilm, Aperol, Gruppo Hera, Birra Bud, Birra Corona. Partner etico: Lega del Filo d’Oro.

Programma della sesta giornata di festival giovedì 7 agosto 2025

IN GRASSETTO GLI EVENTI A PAGAMENTO

Dance Camp | Palestra Scuola Pascoli | Palestra Scuola Fagnani | Lapsus

11.15 – 18.00 Lindy Hop, Boogie Woogie, Jive, Solo Jazz, Solo Tap, Collegiate Shag

Info & Registration: 10.00 – 11.00 Palestra Scuola Fagnani

Boot Camp | Rotonda a mare

15.00 – 18.00 Balboa

Info & Registration: 14.30 – 14.55 Rotonda a mare

Hawaiian Beach | Lungomare G. Mameli

10.00 – 11.00 DJ Cannonball

11.00 – 12.00 Lezione di ballo gratuita | Free dance lesson

12.00 – 14.00 DJ Mickey Melodies

14.00 – 15.30 DJ Elliot Kirby

15.30 – 17.00 DJ Vangelis

17.00 – 19.00 DJ Giusy Wild

Beach-side Record Hop | Mascalzone | Lungomare D. Alighieri

12.00 – 14.00 DJ Rockin’ Cat

14.00 – 15.30 DJ Giusy Wild

15.30 – 17.00 DJ James Ventrella

17.00 – 19.00 DJ Rocketeer

Fearless Devid – 1937 Motordrome | Piazza Simoncelli

17.00 – 24.00 Spettacolo ad ogni ora | Show time every hour

Rockin’ Village 17.00 – 01.00

Giardini Rocca | P.zza Manni | P.zza del Duca: Vintage Market

Piazza Simoncelli e Via Manni: Park Auto USA pre 1969

Via Portici Ercolani 42/61: Park Moto Vintage, Custom & Café Racer

Airstream Dance Corner | Caffè Pasquini | Piazza Roma

18.00 – 19.30 DJ Mickey Melodies

19.30 – 21.00 DJ Elliot Kirby

21.00 – 22.30 Balboa Time DJ Rockin’ Cat

22.30 – 24.00 DJ Big Ten Inch

Hera Stage | Giardini Rocca

18.00 – 19.00 Hera dance floor: Lezione di ballo gratuita | Free dance lesson

19.00 – 20.00 DJ Lola Terry

20.00 – 21.15 SLIM SANDY’S ATOMIC COCKTAILS CAN

21.15 – 23.30 DJ Mickey Melodies

23.30 BURLESQUE & CABARET SHOW

starring

Russell Bruner USA

Racy Ros ES

Eve La Plume ITA

Grace Hall ITA

Bianca Nevius ITA

–,– – 01.30 DJ Rocketeer

Palco Centrale | Main Stage | Piazza Garibaldi

18.00 – 19.15 DJ Elwood

19.15 – 20.30 DJ Big Ten Inch

20.30 – 21.45 DJ Jay Cee

21.45 – 23.00 RUBY TURNER JAM

23.00 – 00.15 DJ Shuffle DeLuxe

00.15 – 01.30 DJ James Ventrella

Rotonda a Mare | Music and Dance

SWING NIGHT

A unique night of Authentic Vintage Swing played strictly for your Dancing and Listening pleasure.

Disponibilità 400 posti | Limited 400 people

23.59 – 01.00 DJ Elwood

01.00 – 02.00 DJ Madame Dynamite

02.00 – 02.30 DJ Natty Bo

02.30 – 03.00 DJ Madame Dynamite

03.00 – 03.30 DJ Natty Bo

03.30 – 04.00 DJ Madame Dynamite

Ingresso euro 16 | admission euro 16