Al Summer Jamboree è l’ora del Burlesque and Cabaret Show, gratis e all’aperto Giovedì 7 agosto a tarda serata si esibiranno Russell Bruner, Grace Hall, Eve La Plume, Bianca Nevius e Racy Ros

E finalmente è il momento di una delle grandi sorprese di questa nuova edizione del Summer Jamboree, il festival internazionale di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50 più grande al mondo!

I cinque presentatori, che fino ad oggi si sono alternati tra le iconiche piazze del festival – Piazza Garibaldi e la Rocca Roveresca – sono pronti a regalare al pubblico un’altra novità assoluta: il BURLESQUE AND CABARET SHOW che per la prima volta si terrà all’aperto ai Giardini della Rocca, in una magica seconda serata sotto le stelle e ad ingresso gratuito.

Russell Bruner, Grace Hall, Eve La Plume, Bianca Nevius e Racy Ros, cinque voci, cinque stili, e ben tre lingue parlate – italiano, inglese e spagnolo – ma con un solo cuore Rock’n’Roll. Sono i cinque presentatori del Summer Jamboree #25, cinque performer che vengono dall’universo del Burlesque, del Cabaret e del Vaudeville che stanno regalando a tutto il pubblico, che già li amava dalle precedenti edizioni, un’avventura nel tempo, tra swing travolgente, eleganza e autentica energia retrò.

Ma non è finita qui, perché questi cinque talenti ineguagliabili saranno anche i protagonisti giovedì 7 agosto di un’altra travolgente sorpresa: il Burlesque and Cabaret Show, lo spettacolo più iconico del Summer Jamboree, fatto di sensualità retrò, ironia e travestimenti stupefacenti, che per la prima volta in assoluto sarà ad ingresso gratuito e si terrà all’aperto, ai Giardini della Rocca Roveresca, in una seconda serata sotto le stelle che sarà difficile da dimenticare!

Si parte con le presentazioni: primo della lista, l’ormai noto gentleman del Vaudeville, il fantastico Russell Bruner (USA), anche detto monello dello swing! I suoi elementi distintivi? Baffi arricciati, completi a righe, paglietta e bastone da passeggio: un mix di sex appeal e comicità che lo rendono davvero irresistibile! Russel ha iniziato la sua carriera come acrobata e giocoliere nel Wanderlust Circus di Portland e si è fatto le ossa esibendosi come ballerino swing con la Swing Time PDX in Oregon. In qualità di performer e coreografo, si è aggiudicato diversi titoli durante il Burlesque Hall of Fame Weekend di Las Vegas. Ora è un gentiluomo un po’ villano, sempre elegante ma goffo, sospeso tra swing e…striptease!

Torna al Summer Jamboree #25 anche la magnifica Grace Hall (ITA), autrice, regista, produttrice, insegnante e performer di grande talento. Protagonista in Europa, USA e Canada, affascina il pubblico con il suo scintillante mondo del burlesque contemporaneo, quando c’è lei sul palco tutti – uomini e donne – sono irrimediabilmente ammaliati. Le sue armi di seduzione? La voce suadente e lo charme nelle movenze e negli ammiccamenti. Pioniera dell’arte del burlesque, è la fondatrice e coach de Il Tempio del Burlesque, dal 2010 punto di riferimento della formazione in Italia.

E ancora Eve La Plume, (ITA): pallore lunare, capelli rubini, occhi azzurri e labbra da sfiorare appena, riporta alle nostre menti il fasto e la dissolutezza dell’epoca vittoriana, le avventure e i successi di un’eroina di fine Ottocento. Questa raffinata artista è nel mondo dello spettacolo da oltre 20 anni. Protagonista sul palco, sullo schermo e sulla stampa. È stata incoronata Regina del Burlesque Italiano da Vanity Fair.

La sua arte di seduzione percorre gli ultimi decenni del XIX secolo e brilla fino all’Art Nouveau, i suoi gesti non ricalcano le pose da pin up, lo show di Eve celebra i primi passi del burlesque, riportandoci nelle ambientazioni della belle epoque. Talvolta scesa da un manifesto pubblicitario di Toulouse-Lautrec affisso nei rioni di Parigi, talvolta impressa in un quadro di Degas, a volte circondata dalle ricche scenografie di un palazzo padronale o sotto la luce di un lampione nei bassifondi parigini.

Poi la divina Bianca Nevius (ITA), pioniera del Bump&Grind in Italia, performer della Voodoo De Luxe Agency, veterana e icona del panorama Burlesque Italiano… che altro dire? Bianca è davvero instancabile! La sua carriera è iniziata come Performer Burlesque nel 2007 in Spagna e, dopo aver viaggiato in tutto il mondo esibendosi dall’Australia all’America, è stata anche nominata tra le Top 10 Burlesque Performer Europee del 2019. Ma la sua parlantina l’ha portata oltre il Burlesque, facendole guadagnare l’ammirazione del pubblico per le sue ottime doti di conduttrice. È quindi pronta a tornare sul palco del Summer Jamboree #25 con la sua risata contagiosa e con quel suo charme mediterraneo da perdere la testa!

Infine, l’inimitabile Racy Ros (ES), un’artista dalle curve strepitose che sul palco è pura passione, carattere e complicità. Amante della parte creativa del burlesque, crea ogni suo costume, dal design alla decorazione, ai copricapi e altri accessori. Dopo aver scoperto a soli 5 anni il flamenco, durante gli anni vissuti in Andalusia ha coltivato questa disciplina partecipando a numerosi eventi e, con il passare del tempo i ritmi caraibici ed orientali hanno completato la sua formazione. Dal 2011 vive in Italia, a Ferrara, dove ha conosciuto il mondo del burlesque. In ogni suo act si respirano atmosfere di altri tempi, fatte di guanti, corsetti, piume e cristalli, uniti a sensualità, passione e ironia. È fondatrice della Ferrara Pin Up School, il cui obiettivo principale è avvicinare le donne alla loro “perduta” o “nascosta” femminilità.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree, sostenuto e promosso dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona e degli sponsor privati BCC Fano, Instax Fujifilm, Aperol, Gruppo Hera, Birra Bud, Birra Corona. Partner etico: Lega del Filo d’Oro.