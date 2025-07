Jamboree Summer Cucù: fantasia e divertimento per bambine e bambini Nelle serate dell'1, 2, 3, 8, 9, 10 agosto

In occasione della travolgente edizione 2025 del Summer Jamboree, nasce “Jamboree Summer Cucù”, un progetto speciale firmato Lapsus, associazione senigalliese che si occupa di arteterapia, pensato per portare anche i più piccoli e le più piccole nel cuore della Hottest rockin’ holiday on Earth.

Il Summer Jamboree è davvero una festa che non ha età, un grande ritrovo intergenerazionale e fortemente inclusivo, un’esperienza che unisce e coinvolge persone di tutte le età e provenienti da tutto il mondo, legate da una grande passione, quella per il Rock’n’Roll.

Per questo “Jamboree Summer Cucù” vuole essere un piccolo grande festival dentro il festival, dove arte, gioco e meraviglia si incontrano per offrire a bambine e bambini – e a chiunque voglia tornare un po’ bambino – un’esperienza davvero speciale.

Nei giorni 1, 2, 3 e 8, 9, 10 agosto, dalle 20.00 alle 23.00, l’Atelier Lapsus – Via Bonopera 37, a pochi passi dalla Stazione e dalla Rocca Roveresca – si trasformerà in un vivace spazio creativo dove bambine e bambini (dai 5 anni in su) potranno immergersi in laboratori unici, giochi liberi, letture, immagini e immaginazione.

Per tutta la durata delle serate, sarà possibile esplorare liberamente vari corner di intrattenimento:

– Disegna la tua cartolina di Senigallia

– CIPS – Collage Interattivo per Summer

– Kamishibai, il suggestivo teatro d’immagini giapponese

– Disegno libero

– Piccola biblioteca di albi illustrati

– Giochi e materiali destrutturati per creare senza limiti

Ogni sera poi ci sarà un laboratorio speciale:

– Venerdì 1° agosto – Live painting

– Sabato 2 agosto – Architetture di cartone

– Domenica 3 agosto – Laboratorio a sorpresa, proiezione e pop corn

– Venerdì 8 agosto – Scultura con-creta

– Sabato 9 agosto – Autoritratto fotografico

– Domenica 10 agosto – Laboratorio a sorpresa, proiezione e pop corn

Ma non finisce qui perché nello spazio di viale Bonopera sarà possibile visitare anche la mostra “Lapsus per Summer”, un’esposizione collettiva realizzata dalle artiste e dagli artisti di Lapsus e ispirata al mondo colorato, vintage e sognante del Summer Jamboree. Un’occasione per esplorare l’immaginario del festival attraverso gli occhi della comunità artistica locale, tra suggestioni, atmosfere rétro e tanta creatività.

Per info e prenotazioni: Elena – 346 0319341

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree, sostenuto e promosso dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona e degli sponsor privati BCC Fano, Instax Fujifilm, Aperol, Gruppo Hera, Birra Bud, Birra Corona. Partner etico: Lega del Filo d’Oro.