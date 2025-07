Gioco d’azzardo a Senigallia: i dati Qual è la situazione nelle Marche e a Senigallia? Un fenomeno di crescita che merita approfondimento

Negli ultimi anni, in Italia, il gioco d’azzardo ha continuato il suo trend positivo che, dalla fine degli anni Novanta, ha radicalmente cambiato le abitudini degli italiani rispetto al gambling preferendo, in molti casi, il digitale.

Parliamo, secondo i dati del 2024, di una raccolta di più di 157 miliardi di euro totali, il 6,6% in più rispetto al 2023. Anche le Marche, e la zona di Senigallia, segnano un fenomeno in forte crescita. Capiamo insieme, allora, i dati a nostra disposizione.

Il gioco d’azzardo migliora la sua raccolta complessiva nel 2024: con i suoi 157 miliardi supera di una spanna il 2023 ma raddoppia, o quasi, i numeri del 2019, l’ultimo anno prima della pandemia. Merito questo, certamente, del boom del digitale e dei migliori bonus casino a cui possono accedere gli utenti italiani. I bonus di benvenuto offerti dai casinò online, infatti, sono un grande incentivo nella scelta di questa e di quella piattaforma alimentando la crescita costante dell’industria di settore.

In media, un adulto italiano spende circa 3150 euro all’anno in slot, scommesse, poker online e Gratta&Vinci. Un dato molto interessante, soprattutto perché oltre la metà della spesa avviene tramite le piattaforme digitali. Il gioco digitale, quindi, diventa il canale preferito dai giocatori e, in alcune regioni (come Campania e Sicilia) supera il 60% di preferenza rispetto al gioco fisico. Questo dato è importante perché mette in chiaro che bonus, promozioni, accessibilità, comodità, diffusione, alimentano il gioco online specie tra i più giovani.

Qual è la situazione nelle Marche e a Senigallia?

Il fenomeno del gioco d’azzardo è in grande crescita anche nelle Marche. La spesa complessiva è stata di circa 3,5 miliardi euro con una spesa pro capite che sfiora i 1900 euro. Nel 2021 la spesa era di 2,8 miliardi di euro, quindi la situazione pare in forte aumento. Nella zona di Senigallia, località turistica molto apprezzata anche per gli eventi estivi tra cui le sue rievocazioni storiche, abbiamo un stima di circa 85 milioni di spesa annuale. La raccolta pro capite, nei paesi tra 20mila e 100 abitanti (Senigallia ne conta 45mila) è di circa 2000 euro, superiore alla media nazionale.

Nei piccoli paesi, la situazione è ancora più interessante: in comuni molto piccoli come Cerreto d’Esi la spesa media è di circa 6650 euro pro capite. A Monsalvo e Morrovalle, invece, la media è di circa 5600 euro all’anno.

Un fenomeno di crescita che merita approfondimento

I numeri da record del settore gioco e scommesse, in Italia e nelle Marche, fanno molto riflettere rispetto a quanto abbia portato, in termini di comodità, l’utilizzo di computer e smartphone per giocare. Negli anni, la qualità legata al software scelto per le piattaforme e la duttilità dei device scelti per il gioco, hanno concesso una diffusione mai avuta in precedenza.

Il gioco, infatti, è diventato parte integrante della giornata e non un evento da programmare. Possiamo giocare ovunque ci troviamo, a qualunque ora del giorno e della notte, non dimenticando le infinite possibilità di scelta date da palinsesti che sono pieni di titoli, tra i più nuovi e più vecchi. Non possiamo non citare, poi, la sensibilizzazione al Gioco Responsabile che è obbligatoria in tutti i siti legali e che consente, al di là della distribuzione capillare del gambling, di avere sempre una mappa di quello che possiamo e non possiamo fare in termini di accanimento verso il gioco e di risorse economiche da rispettare.

Si può, infatti, inserire limiti di deposito sulla piattaforma per avere sempre a mente il proprio budget e, nei casi più estremi, si può decidere di autoescludersi dal gioco, per un periodo di tempo determinato, utilizzando il proprio SPID e un form che è possibile trovare sul portale dell’Agenzia Dogane e Monopoli.