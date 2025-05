Senigallia celebra la Festa dell’Europa Venerdì 9 e sabato 10 maggio

La Giornata dell’Europa, che si svolge ogni anno il 9 maggio, celebra la pace e l’unità in Europa. La data segna l’anniversario della “dichiarazione Schuman“, una storica proposta presentata nel 1950 dal ministro degli Esteri francese, Robert Schuman, che ha gettato le basi della cooperazione europea. La proposta di Schuman è considerata l’atto di nascita di quella che oggi è considerata l’Unione europea.

La Giornata dell’Europa 2025 sarà un’occasione speciale perché ricorrono i 75 anni dalla dichiarazione Schuman. Anche la città di Senigallia celebrerà questa ricorrenza, con una serie di iniziative, che copriranno sia il 9 che il 10 maggio.

Questa ricorrenza nasce con l’intento di ricordare il celebre discorso pronunciato da Robert Schuman il 9 maggio 1950, considerato il momento fondante del processo di integrazione europea. In quella occasione, Schuman propose la creazione di un’organizzazione comune per la gestione del carbone e dell’acciaio, dando avvio alla Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA), embrione dell’attuale Unione Europea. La Festa dell’Europa sarà quindi un’opportunità per riflettere sui valori fondamentali che guidano il progetto europeo: pace, solidarietà e cooperazione, promuovendo allo stesso tempo la comprensione e l’unità tra i popoli del continente.

Nel mese di maggio, per onorare questa importante ricorrenza, Senigallia consoliderà la sua vocazione europea, con una serie di eventi. Si comincerà venerdì 9 maggio alle ore 10,30 con l’appuntamento organizzato dalla sezione Fidapa Bpw di Senigallia, in collaborazione con il Comune, nell’aula consiliare “G. Orciari”, con la partecipazione degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della città. Un convegno dal titolo “Istruzione e formazione: le opportunità dell’Unione europea per i giovani”, con gli interventi di Alessia Cecchini (Agenzia italiana per la gioventù e Responsabile del Programma Erasmus+, settore gioventù e sport) e Rosalia Marchese (Scambi europei), che relazioneranno dopo i saluti istituzionali della Presidente Fidapa Bpw Italy Senigallia Giulia Mancinelli, del Sindaco Massimo Olivetti, del Presidente del Consiglio e membro dell’Ufficio di Presidenza nazionale AICCRE (Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa – delegazione italiana) Massimo Bello.

Sempre nella mattinata di venerdì 9 aprile, al Teatro La Fenice, a cominciare dalle ore 9, invece, si svolgerà l’evento “Europe in Evidence”. In occasione della Festa dell’Europa, l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche organizza un evento speciale in collaborazione con l’IIS “Corinaldesi-Padovano” di Senigallia e il Liceo Scientifico Statale “Enrico Medi” di Senigallia (AN), scuola polo del Programma Erasmus+ eTwinning. L’evento sarà sostenuto in compartecipazione con la Rete Europe Direct Regione Marche e con il patrocinio del Comune di Senigallia, nell’ambito del programma di cooperazione europea “Erasmus+ (2021/2027)” ed all’interno del Piano regionale biennale “Erasmus + eTwinning 2024/25” USR Marche.

L’Evento rientrerà nel più ampio Progetto di formazione territoriale delle Marche formulato a sostegno del Piano di formazione nazionale e di internazionalizzazione delle scuole e costituirà un’occasione di incontro e confronto, con approfondimenti a più voci e networking con delegazioni di 7 Paesi europei, per celebrare la Festa dell’Europa, in particolare i 75 anni della Dichiarazione Schuman e i 20 anni del Programma eTwinning. L’evento sarà rivolto a Dirigenti scolastici, docenti, alunni e studenti interessati.

Nel pomeriggio di venerdì 9 maggio alle ore 17 nei locali della Biblioteca Antonelliana (Piazza O. Manni, 1) di Senigallia sarà inaugurato e aperto il Punto Locale Decentrato Europe Direct Regione Marche, alla presenza del Sindaco Massimo Olivetti, del Presidente del Consiglio comunale Massimo Bello, della Presidente nazionale AICCRE Milena Bertani e di Gianna Prapotnich dell’Ufficio scolastico regionale delle Marche. All’evento sono stati programmati gli interventi della Vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna, del Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, del Presidente dell’Assemblea legislativa delle Marche Dino Latini, del Presidente della Provincia di Ancona Daniele Carnevali, del Presidente Anci Marche Marco Fioravanti, del Sottosegretario di Stato al MEF Lucia Albano e del Commissario straordinario al sisma 2016 e 2022 Guido Castelli. La presentazione del Punto Locale decentrato Europe Direct sarà affidato a Marisa Celani e a Barbara Fioravanti, funzionarie della rete Europe Direct della Regione Marche.

Sabato 10 maggio alle ore 17 la città di Senigallia intitolerà la sala conferenze del prestigioso Palazzetto Baviera (Piazza del Duca) a Simone Veil, prima donna eletta, nel 1979, Presidente del Parlamento europeo. Simone Veil è stata magistrata e ministra della Repubblica francese, e ha contribuito in quegli anni alla costruzione dell’Unione europea.

All’evento saranno previsti i saluti istituzionali del Sindaco Massimo Olivetti, del Presidente del Consiglio Massimo Bello, della Presidente nazionale AICCRE Milena Bertani, della Presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Marche Maria Lina Vitturini e della Presidente della sezione di Senigallia Fidapa Bpw Italy Giulia Mancinelli. All’evento sono stati programmati gli interventi di saluto del Console generale di Francia in Italia Guillaume Rousson, della Vice Presidente del Paramento europeo Antonella Sberna, del Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, del Presidente dell’Assemblea legislativa delle Marche Dino Latini, del Sottosegretario di Stato al MEF Lucia Albano e del Commissario straordinario al sisma 2016 e al sisma 2022 Guido Castelli.

L’istituzione del Punto Locale Decentrato Europe Direct e l’intitolazione della sala conferenze di Palazzetto Baviera a Simone Veil sono il frutto di una decisione unanime del Consiglio comunale di Senigallia, su proposte presentate dal Presidente del Consiglio Massimo Bello.

Nelle serate del 9 e del 10 maggio, infine, la Rocca Roveresca, prestigioso monumento storico della città, sarà illuminato di blu in onore della Festa dell’Europa.