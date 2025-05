Bando Crowdfunding Regione Marche: presentati i sette progetti vincitori Concesso contributo del 50% su spese previste per realizzazione dei progetti con un massimale di diecimila euro per impresa

Sono stati presentati in Regione i 7 progetti delle imprese e società marchigiane selezionati dalla Regione Marche, dopo aver partecipato al bando Crowdfunding lanciato dall’Assessorato allo Sviluppo economico, guidato da Andrea Maria Antonini.

La Regione Marche, è capofila di un raggruppamento di altre 8 Regioni dell’UE nell’ambito di un progetto di cooperazione denominato Crowdfundmatch, di cui la società SVEM (Sviluppo Europa Marche) è promotrice in ambito regionale. Tale progetto è finalizzato a implementare le normative regionali in tema di crowdfunding, in modo da incentivare l’utilizzo di tale strumento quale ulteriore canale di accesso al credito delle imprese.