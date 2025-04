Ripascimento spiaggia di Montemarciano. “Fallimento del progetto” WWF Marche e Legambiente chiedono a Provveditorato opere pubbliche e Regione stop e individuazione di soluzioni alternative

Sono bastate solamente poche mareggiate per asportare buona parte della ghiaia utilizzata per il ripascimento della spiaggia di Montemarciano (contrariamente a quanto previsto dai modelli del progetto), fino ad arrivare alla quasi totale asportazione come nei pressi dello stabilimento Heidi, che il 12 aprile ha annunciato di rinunciare alla stagione balneare.

In questo caso è veramente spiacevole avere ragione, ma il WWF Marche fin dall’inizio ha espresso una forte contrarietà al progetto riguardo l’inefficacia del ripascimento, l’impatto ambientale a carico dell’ecosistema fluviale, l’assenza del Progetto Generale di Gestione del Fiume Esino e del Programma per la gestione dei sedimenti, come previsto dalla Legge Regionale n. 31 del 2012.