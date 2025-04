Presentato in Regione Marche “Olivosfera”: ecosistema culturale attorno all’olivo I primi eventi e le iniziative previste nei prossimi mesi per creare rete viva e dinamica tra produttori, esperti, appassionati e cittadini

Olivosfera è un progetto culturale e divulgativo ideato da AMAP – Agenzia per l’Innovazione nel Settore Agroalimentare e della Pesca della Regione Marche – per raccontare e valorizzare il mondo dell’olivo, non solo come pianta ma come simbolo identitario di territori e comunità, elemento vitale del paesaggio e della cultura italiana.

L’obiettivo è quello di creare una rete viva e dinamica tra produttori, esperti, appassionati e cittadini, stimolando conoscenza, cura e innovazione attorno all’universo olivicolo.

Il progetto è stato illustrato la mattina di mercoledì 9 aprile nel corso di una conferenza stampa alla presenza dell’assessore regionale all’Agricoltura, Andrea Maria Antonini, di Marco Rotoni, presidente AMAP, di Francesca Severini, direttrice AMAP, e di Alfio Albani, dirigente scolastico IIS Cuppari-Salvati di Jesi.