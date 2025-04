La Mercantini di Senigallia ai Giochi Matematici Risultati brillanti per gli studenti

156 Letture Cultura e Spettacoli

La Scuola secondaria di primo grado Mercantini, da sempre, desidera valorizzare e coltivare le passioni e gli interessi dei suoi alunni, per questo sono state organizzate anche in quest’anno scolastico numerose e differenti attività.

Tra queste, come già accade da qualche anno, due competizioni matematiche che hanno coinvolto diversi alunni e che hanno lo scopo di stimolare l’amore per questa disciplina, ma anche di insegnare l’importanza della perseveranza e del lavoro di squadra.

La Scuola ha dimostrato ancora una volta l’eccellenza e l’impegno dei suoi studenti nelle gare matematiche “Pristem”. La competizione, che ha coinvolto centinaia di studenti provenienti da tutta Italia, ha visto i partecipanti affrontarsi in prove di logica, aritmetica e geometria.

Gli alunni della Mercantini si sono distinti per la loro preparazione e determinazione: quasi la metà degli iscritti ha superato la fase d’istituto cimentandosi nella semifinale a Pesaro e sfidando ragazzi provenienti da numerose scuole delle Marche. Tra i tanti partecipanti, uno degli alunni della scuola ha ottenuto un risultato straordinario, conquistando l’accesso alla finale nazionale di Milano del 10 maggio.

Recentemente la scuola ha partecipato anche a un’altra sfida matematica, le gare Kangourou, i cui risultati finali sono ancora in attesa di essere comunicati.

La scuola, da sempre impegnata a stimolare l’interesse per le discipline scientifiche, continuerà a supportare i suoi alunni in questo percorso, con l’augurio di vedere ancora più talenti brillare, e divertirsi, in futuro.