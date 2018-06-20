Rinnovo Commissione Regionale Marche per Appropriatezza Terapeutica (CRAT) Calcinaro: "Nuova organizzazione che rafforza equità, qualità e innovazione nell'accesso ai trattamenti farmacologici"

È stata rinnovata nell’organizzazione e nei componenti la Commissione Regionale per l’Appropriatezza Terapeutica. Il compito sarà quello di migliorare l’appropriatezza delle prescrizioni farmaceutiche, garantire la sostenibilità del Servizio sanitario regionale e promuovere un impiego più efficiente delle risorse, contribuendo così a contenere la spesa farmaceutica senza mai compromettere la qualità delle cure.

“Il rinnovo della CRAT – dichiara l’assessore regionale alla Sanità, Paolo Calcinaro – rappresenta un intervento strutturale che rafforza equità, qualità e innovazione nell’accesso ai trattamenti farmacologici, in piena coerenza con gli obiettivi di sviluppo del Servizio Sanitario Regionale. Grazie alla sua struttura equilibrata, la CRAT potrà contribuire a uniformare i percorsi terapeutici a livello regionale, favorendo un’applicazione omogenea delle indicazioni cliniche e un uso più appropriato dei farmaci”.