Landi Parere Dr.ssa Loretta
Rinnovo Commissione Regionale Marche per Appropriatezza Terapeutica (CRAT)

Calcinaro: "Nuova organizzazione che rafforza equità, qualità e innovazione nell'accesso ai trattamenti farmacologici"

Politica
È stata rinnovata nell’organizzazione e nei componenti la Commissione Regionale per l’Appropriatezza Terapeutica. Il compito sarà quello di migliorare l’appropriatezza delle prescrizioni farmaceutiche, garantire la sostenibilità del Servizio sanitario regionale e promuovere un impiego più efficiente delle risorse, contribuendo così a contenere la spesa farmaceutica senza mai compromettere la qualità delle cure.

“Il rinnovo della CRAT – dichiara l’assessore regionale alla Sanità, Paolo Calcinarorappresenta un intervento strutturale che rafforza equità, qualità e innovazione nell’accesso ai trattamenti farmacologici, in piena coerenza con gli obiettivi di sviluppo del Servizio Sanitario Regionale. Grazie alla sua struttura equilibrata, la CRAT potrà contribuire a uniformare i percorsi terapeutici a livello regionale, favorendo un’applicazione omogenea delle indicazioni cliniche e un uso più appropriato dei farmaci”.

Regione Marche
Pubblicato Sabato 10 gennaio, 2026 
alle ore 9:00
