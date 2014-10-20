Logo farmacieFarmacie di turno


Pasquini Dr.ssa Claudia
Marche, un “ponte” verso la pensione: 1,2 milioni per reinserimento lavorativo di over 60

Consoli: "Trasformare fase occupazionale difficile in opportunità. Progetti pubblica utilità: dignità e reddito a chi è rimasto indietro"

Politica
Il palazzo della Regione Marche

Restituire un ruolo attivo nella società a chi ha superato i sessant’anni e si ritrova senza lavoro, proprio a un passo dal traguardo della pensione. È questo l’obiettivo del nuovo intervento varato dalla Regione Marche, che mette a disposizione 1,2 milioni di euro per finanziare progetti di pubblica utilità rivolti esclusivamente ai disoccupati over 60.

Non si tratta di un semplice sussidio, ma di una misura che unisce sostegno al reddito e cura del territorio. I partecipanti saranno infatti coinvolti dai Comuni e dagli enti locali in attività che vanno dalla cura del verde pubblico alla custodia dei beni culturali, fino al supporto ai servizi sociali.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
