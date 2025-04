Summer Jamboree 2025 a Senigallia. Svelata l’immagine ufficiale del 25° anniversario Il Festival Internazionale di musica e cultura dell'America anni '40 e '50, simbolo dell'estate, si terrà dall'1 al 10 agosto

Manca sempre meno al Summer Jamboree #25, un’edizione speciale che festeggia i 25 anni di un festival che è ormai conosciuto in tutto il mondo: “TheHottest Rockin’ Holiday on Earth” che celebra la musica e la cultura dell’America anni ’40 e ’50 e che non smette mai di farci sognare, ballare e stare insieme.

Nato a Senigallia 25 anni fa, il Summer Jamboree è cresciuto fino a diventare il più grande festival al mondo nel suo genere, contribuendo in modo determinante alla riconoscibilità ed alla trasformazione turistica e culturale della città.

Il Summer Jamboree, più che un festival, è un rituale collettivo e gioioso che ogni estate raduna a Senigallia persone da ogni parte del mondo. C’è chi aspetta il Natale e chi, come si legge sui social, aspetta il Summer Jamboree!

Le locandine dal sapore vintage che accompagnano il festival dai primi anni 2000 sono ormai diventate un must have tra i collezionisti e ogni anno fanno assaporare i colori, il sound e le vibrazioni dell’atmosfera che si respirerà a Senigallia in quei giorni. Quest’anno poi l’edizione 2025 si arricchisce di un prefestival, portando a dieci le giornate di appuntamenti e quindi anche l’immagine coordinata del festival non poteva che essere speciale, una summa dei suoi primi 25 anni con i luoghi iconici di Senigallia che lo ospitano, un’esplosione di vitalità, memoria condivisa e promesse d’estate.

È così che il numero 25 campeggia in primo piano e racchiude tutte le immagini delle locandine più belle degli ultimi anni, un vero e proprio tour della città: da Piazza Garibaldi, alla Rotonda a Mare passando per i Portici Ercolani, Piazza Roma, la Rocca Roveresca fino a Porta Lambertina. Protagonista quest’anno è una famiglia giovane e sorridente nella sua Chevrolet decappottabile che arriva sulla spiaggia di velluto sullo sfondo della Rotonda e del Monte Conero, simboli della riviera adriatica e della Regione Marche.

È stata scelta una famiglia proprio per voler affermare e confermare la caratteristica fondamentale del Summer Jamboree, quella di essere un festival inclusivo e coinvolgente che rende la musica protagonista indiscussa, al centro di un dialogo intergenerazionale e creativo.

Dai bimbi in braccio ai genitori ai ragazzi ventenni, trentenni e quarantenni, per arrivare ai nonni che ballano sulla spiaggia e per le vie del centro assieme ai nipoti.Un festival per tutti, che ha saputo unire le generazioni, trasformando ogni angolo della città in una festa condivisa, senza tempo.

Il festival è diventato un simbolo dell’estate, capace di parlare a tutte le generazioni attraverso il linguaggio universale del Rock’n’roll. Il legame tra passato e presente, infatti, si contamina e si arricchisce attraverso quei generi musicali che continuano ad influenzare e ispirare le nuove generazioni, come Rock’n’Roll, Swing, Country, Rockabilly, Rhythm’n’Blues, Hillbilly, Doo-wop, Western Swing.

A 25 anni dalla sua nascita, il Summer Jamboree continua ad essere un punto di riferimento per chi cerca non solo concerti, ma esperienze autentiche, emozioni vere e una narrazione culturale unica nel panorama estivo italiano.

Come ogni anno e ancora di più per questa edizione speciale, il Summer Jamboree sarà un incredibile viaggio al di là del tempo, un evento indimenticabile con grandi ospiti e artisti che faranno vibrare le strade e le piazze di Senigallia con i suoni che hanno fatto innamorare intere generazioni.

Una line up di grande ricerca con nomi che solo l’unicità del Summer Jamboree è in grado di mettere insieme per una dieci giorni di musica, balli, cultura, mercatini, grandi show e incontri che, dal 1° al 10 agosto 2025, trasformeranno Senigallia nella capitale mondiale del Rock’n’Roll.

Tutte le novità del programma verranno raccontate nei prossimi giorni.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree, sostenuto e promosso dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona.