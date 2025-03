Francia, Spagna e Italia: le mete ideali in occasione di una crociera Una vacanza diversa dal solito che permette di usufruire di molteplici vantaggi

Fare una crociera significa concedersi una vacanza diversa dal solito e permette di usufruire di molteplici vantaggi. Si potranno infatti visitare uno o più Paesi, approfittando delle ore della notte per conseguire gli spostamenti.

Inoltre, non ci sarà alcuno stress di tipo organizzativo: si potranno prendere le decisioni riguardo alle attività da effettuare una volta arrivati a bordo, senza doversene occupare prima.

Villaggio turistico: una valida alternativa alla crociera

Crociera: le mete più gettonate

Francia, Spagna e Italia sono attualmente tre delle mete maggiormente gettonate in occasione di una crociera: scopriamo insieme perché.

Cosa aspettarsi da una crociera in Spagna, Francia e Italia

Vediamo alcuni esempi di luoghi che è possibile visitare in occasione di una crociera, a seconda dell’itinerario specifico. Cominciamo con alcuni esempi per quanto riguarda l’Italia proseguendo con Francia e infine Spagna.

Italia

L’Italia è notoriamente situata al centro del Mediterraneo, sviluppandosi lungo oltre 7.400 chilometri di coste che rappresentano uno strumento di collegamento prezioso a livello nazionale ed internazionale.

Proviamo a pensare semplicemente a quanto si trova vicina una metropoli importante come Roma rispetto al porto di Civitavecchia. Va da sé che attraccare da queste parti permette di raggiungere facilmente la Città Eterna e scoprirne le sue meraviglie.

Questo è soltanto un esempio ma una crociera che preveda le località del Bel Paese può raggiungere anche la Sardegna, e in particolare la Costa Smeralda con le sue spiagge mozzafiato e i suoi colori sublimi, così come la Toscana, grazie alla presenza del porto di Livorno che consente di visitare facilmente gli splendidi monumenti di Pisa, Lucca e Firenze. O ancora Genova, che si trova non molto distante dalle 5 Terre così come da Torino e Milano.

Francia

E in Francia invece? Uno dei porti più gettonati in occasione di una crociera è quello di Marsiglia: una città caotica come solo quelle marinare sanno essere, non a caso funge spesso da cornice a film e romanzi. Nota con l’appellativo di “Napoli di Francia”, vanta inestimabili monumenti di stampo archeologico, storico e culturale.

Si potrebbero trascorrere diverse giornate a Marsiglia e non restare mai appagati dal suo fascino, dai suoi colori e persino dagli odori che si respirano nei vicoli. Tra le cose che consigliamo di fare c’è una gita sul ferry boat che permette di scoprire la meraviglia del suo porto.

Spagna

Concludiamo con la Spagna: uno Stato in cui gli italiani si sentono particolarmente a proprio agio per via della comunanza con un animo latino e una leggerezza tutta particolare, oltre che per via di una lingua che presenta diverse affinità.

Tra le località più gettonate da parte degli itinerari crocieristici del Mediterraneo troviamo Valencia e Ibiza: la prima è nota per la sua matrice culturale, la seconda per la movida. Atmosfere diverse, quindi, ma entrambe entusiasmanti in occasione di una vacanza.