Christian Vieri farà tappa a Senigallia con il Bobo Summer Cup Padel Tour 2025 Presentato alla Bit l'evento che toccherà la Spiaggia di Velluto a inizio luglio. Dati 2024: Senigallia prima destinazione delle Marche

Ospite d’eccezione, domenica 9 febbraio alla BIT di Milano, per la presentazione dell’offerta turistica di Senigallia per la stazione 2025.

Si tratta dell’ex calciatore Christian “Bobo” Vieri, che, seduto nel salottino dello stand della Regione Marche, accanto all’assessore regionale Chiara Biondi e al sindaco Massimo Olivetti, ha annunciato che sarà sulla Spiaggia di Velluto dal 4 al 6 luglio per il torneo di padel Bobo Summer Cup. Un evento che ricade all’interno di un tour nazionale della kermesse sportiva promossa dall’ex bomber azzurro, inedito per Senigallia, che si inserisce in un calendario di appuntamenti che negli stessi giorni (domenica 6) vedrà in città anche gli Skunk Anansie per un concerto già molto atteso, in piazza Garibaldi.

“C’è una grande voglia di venire – ha detto – Senigallia è uno dei posti più belli d’Italia; c’è il mare, ci sono tanti ragazzi giovani, c’è una grande offerta per le famiglie. È un posto perfetto per fare sport. E fare sport è importantissimo. I giovani conoscono le Marche e Senigallia, sanno che il mare è bello e che c’è divertimento. Come si dice, è un posto top”.

La presentazione dell’offerta turistica di Senigallia si è tenuta nella giornata inaugurale della fiera milanese tutta dedicata al turismo, durante la quale, aprendo ufficialmente lo stand regionale delle Marche, il presidente Acquaroli ha ufficialmente svelato i dati di afflusso turistico relativi al 2024, con Senigallia che ha registrato 225.317 arrivi e 1.013.443 presenze, prima destinazione delle Marche davanti a Pesaro e San Benedetto del Tronto.