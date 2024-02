Kodō: spettacolo di tamburi tradizionali giapponesi al teatro La Fenice di Senigallia Venerdì 9 febbraio alle ore 21.00

È un evento davvero speciale: quella al Teatro la Fenice di Senigallia, venerdì 9 febbraio è la prima delle tre date di Kodō, l’ensemble di affascinanti e potenti tamburi giapponesi taiko, che con lo spettacolo Warabe Il suono della vita, il dinamismo dell’anima, ideato per il 40ennale del gruppo e parte del nuovo tour One Earth 2024, torna ora nel nostro Paese dopo oltre 4 anni di assenza.

Lo spettacolo, fuori abbonamento nel cartellone promosso da Comune e AMAT con il contributo di MiC e Regione Marche e in collaborazione con Compagnia della Rancia, è da non perdere.

La parola ‘Kodō’ si può tradurre sia come ‘battito del cuore’, fonte di ogni ritmo, che come ‘bambino’. E suonare con il cuore puro di un bambino è la natura di Kodō. In “Warabe”, Kodō guarda al proprio repertorio classico e all’estetica degli inizi e fonde forme semplici di espressione taiko (il tamburo giapponese) che ne fanno esaltare il suono unico, la risonanza e la fisicità.

«La pandemia ha cambiato completamente il modo di vivere di molte persone» scrive Yuichiro Funabashi, leader di Kodō Taiko Performing Arts Ensemble e regista dello spettacolo. «Per Kodō – prosegue – c’è stato il notevole ostacolo di condividere il suono del taiko con le persone, sia in Giappone che nel resto del mondo. Abbiamo trascorso molto tempo a casa, sull’isola di Sado. Kodō è stato fondato 40 anni fa con il motto ‘Vivere, imparare e creare’ e, mentre a Sado, eravamo impegnati nella creazione delle nuove opere, sentivamo fermamente il principio alla base di tutto ciò che facciamo ora. Per secoli, la ricca natura e la cultura dell’isola di Sado hanno favorito la nascita di una vasta gamma di arti performative e queste forme d’arte sono sostenute oggi come parte intrinseca della vita dell’isola. Per creare nuova musica e originale gli artisti di Kodō hanno preso ispirazione da questo ambiente unico. Il nostro pubblico – conclude il direttore artistico del gruppo – è parte integrante di ogni performance: ne apprezziamo la presenza e siamo certi che senta la nostra gratitudine in ogni battito di tamburo».

Informazioni e biglietti: biglietteria del Teatro La Fenice (071/7930842 e 335/1776042). Biglietti anche nelle biglietterie del circuito AMAT e su vivaticket.com. Info AMAT 071/2072439 amatmarche.net.

Inizio ore 21.