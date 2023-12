Siete pronti a scovare i 30 camini/lanterne nascosti a Senigallia? Torna nel pomeriggio di venerdì 29 dicembre in centro storico la sfida natalizia di orienteering con premi speciali

Anche questo Natale, Senigallia vi aspetta all’evento “30 Camini – Sfida natalizia di orienteering” per scoprire le bellezze della città e passare un pomeriggio di sport e gioco.

L’evento, patrocinato dal Comune di Senigallia, si svolgerà il 29 dicembre alle ore 15:00 con ritrovo presso il Foro Annonario, dove saranno aperte le iscrizioni gratuite per partecipare a questa attività ludico-motoria. Al termine verranno premiati i vincitori con speciali premi messi in palio dall’Amministrazione comunale e da operatori economici locali, che consisteranno in:

Ingressi gratuiti alla mostra di Sandy Skoglund presso Palazzo del Duca, omaggi per gli spettacoli della stagione teatrale del Teatro la Fenice, del Teatro Giovani – Teatro Pirata, del Teatro Melograno, omaggi per i concerti del Mamamia stagione 2024, Coupon cena e spa messi in palio dal Senigallia Incoming Touroperator, Coupon Ottica Casagrande Lorella, Coupon libreria Kamillo, biglietti omaggio Cinema Gabbiano, Coupon negozio ONGAME, prodotti del territorio offerti da Galli Enoteca, Amaro Canaja, Birrificio Oltremondo, Cioccolateria MIV……..

L’evento verrà svolto con l’utilizzo di una mappa del centro storico di Senigallia, che fungerà da vero e proprio impianto sportivo all’aria aperta omologata dalla Federazione FISO. L’attività è aperta alle persone di qualsiasi fascia d’età, dai bambini agli anziani, e può essere svolta da soli o in compagnia.

La grande novità di quest’anno sarà proprio l’inserimento di una categoria che permetterà agli abili e ai disabili di competere insieme per raggiungere la vittoria!

L’evento è organizzato dall’Associazione sportiva Picchio Verde (affiliata alla FISO – Federazione Italiana Sport Orientamento), una realtà ormai consolidata sul panorama nazionale orientistico, grazie all’organizzazione di numerosi eventi che vanno da quelli promozionali fino a quelli di caratura nazionale e internazionale. Picchio Verde ASD opera in un contesto di diffusione dell’orienteering nelle Marche e nel Centro Italia, con tanti progetti già attivati con diversi Enti ed Amministrazioni.

Ci teniamo a ricordare la grande partecipazione alla prima edizione di “30 Camini – Sfida natalizia di orienteering” – Senigallia 2022, che ha visto la presenza di circa 400 partecipanti e l’evento MOOD – Marche Orienteering Outdoor Days che proprio lo scorso aprile ha contato nella nostra città più di 400 atleti e atlete provenienti da ben 21 nazioni diverse.

L’importanza di avere a disposizione la mappa federale di Orienteering di Senigallia è quella di poter far avvicinare sempre più persone a questa disciplina sportiva e fornire un valore aggiunto all’offerta turistica, senza limiti di orario, stagioni o età. Con l’importanza di poter praticare questo sport in tutta sicurezza, ricercando le lanterne nascoste e scoprendo gli angoli meno conosciuti del territorio. Per questo l’orienteering è una disciplina riconosciuta dal CONI ed è collegata ad attività ed eventi turistici e culturali, così apprezzata a livello paesaggistico che il Consiglio Regionale Marche lo ha inserito sul Piano di sviluppo del sistema turistico.

Info: Matteo 3298357366 -Max 3478607585 – Jacopo 3336739767

FB: Picchioverde asd – IG: picchio_verdeasd – www.picchioverdeasd.com.