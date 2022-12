La MyCicero è prima in classifica Grazie al nettissimo successo su Orvieto, Senigallia in vetta alla B femminile

Senigallia – Grazie alla vittoria interna ottenuta sull’Azzurra Orvieto, la MyCicero Basket 2000 Senigallia chiude al primo posto il girone d’andata della Serie B femminile.

Sono 5 le vittorie ottenute dalla formazione senigalliese in queste prime 6 giornate di campionato per un traguardo che colloca in vetta al raggruppamento, che vede in campo squadre delle Marche, dell’Umbria e del Molise, il Basket 2000 del presidente Bruno Pierpaoli; primato che la squadra condivide con Perugia che capitan Formica e compagne hanno saputo battere in Umbria nello scontro diretto.

La partita contro Orvieto inizia con un canestro delle ospiti al quale la MyCicero risponde piazzando un parziale di 12-0 che pone le basi di una successo senza storia. Il primo quarto Duran e compagne lo chiudono avanti di 25-10 tracciando un solco che ampiano nei successivi 10 minuti di gioco tanto da andare al riposo lungo sul convincente 44-17.

La partita è, dunque, già decisa e coach Luconi ruota al meglio tutte le ragazze a propria disposizione; l’unica a rimanere fuori dalle rotazioni è ancora Sofia Angeletti alle prese con il riacutizzarsi del problema al ginocchio occorsole nella precedente partita casalinga con Civitanova ma che presto tornerà a disposizione e rappresenterà un altro tassello importante in mano allo staff tecnico senigalliese.

La MyCicero domina anche la restante parte del match contro Orvieto mettendo in mostra sia una buona Borghetti che una Duran al top che segna 25 punti con percentuali ottime anche dalla lunga distanza.

Nelle altre partite del girone, vanno segnalate l’inaspettata sconfitta di Civitanova a Terni e la vittoria di Campobasso in quel di Porto San Giorgio.

Ora il campionato riprende con il girone di ritorno con la MyCicero che tornerà in campo, per l’ultima gara dell’anno, il 17 dicembre quando alle ore 21 al PalaPanzini attenderà la visita del Porto San Giorgio.

MYCICERO BASKET 2000 SENIGALLIA 79

AZZURRA ORVIETO 35

MYCICERO BASKET 2000 SENIGALLIA: Cattalani 2, Bernardi 6, D’Amico 11, Formica 5, Cecchini 7, Pentucci 2, Lazzari 1, Duran 25, Borghetti 10, D’Avanzo 10, Nobili, Angeletti n.e. All. Luconi.

AZZURRA ORVIETO: Pieri, Grilli 8, Coppolino 3, D’Arata, Speziali 6, Firrito 4, Borissova 4, Basili 6, Sarachino 4, Giovannini. All. Pescina.

ARBITRI: Di Donato di Ancona e Santoni di Macerata.

PARZIALI: 25-10; 44-17; 63-23.