Alluvione, 400 Vigili del Fuoco sul territorio per soccorsi e ricerca dispersi – VIDEO, FOTO Sono 1.163 gli interventi effettuati dall'inizio dell'emergenza

Proseguono le operazioni di soccorso dopo l’alluvione che dal tardo pomeriggio del 15 settembre ha colpito gran parte delle valli del Misa e del Nevola, fino a Senigallia, seminando distruzione e morte.

Sono 400 i vigili del fuoco impegnati, non solo nel senigalliese, ma in molte zone del territorio regionale, tra le province di Ancona, Pesaro-Urbino, Fermo e Macerata, anch’esse investite dagli eventi calamitosi del maltempo.

Per i Vigili del Fuoco sono arrivati rinforzi dal Friuli, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, per prestare soccorso alla popolazione, per rimuovere il fango, liberare le strade, tagliare gli alberi abbattuti e per gli allagamenti: 1.163 gli interventi effettuati nei primi quattro giorni dell’emergenza.

Proseguono le operazioni di ricerca degli ultimi due dispersi tra Ostra Vetere e Barbara: squadre a terra, unità cinofile, sommozzatori, esperti in topografia applicata al soccorso e droni al lavoro.

Nel filmato si vedono anche i sommozzatori dei Vigili del fuoco che procedono lungo l’alveo del fiume Nevola.