La fascia di “Venere Italia Spettacolo” è della senigalliese Giulia Saccinto Alle finali nazionali di Castellammare di Stabia erano tre le marchigiane in concorso

Sabato 3 settembre a Castellammare di Stabia, vicino a Napoli, si è decretata la vincitrice di Venere d’Italia a livello Nazionale.

Su 70 concorrenti da tutta Italia, a partecipare per le Marche c’erano, Giulia Saccinto di Senigallia – La Venere Cinema Marche, Manuela La Forgia di Osimo – La Venere Eleganza Marche – e Shana Suzzi sempre di Osimo – La Venere Moda Marche, che erano state scelte proprio nella giornata del Venus Summer Party.

A organizzare l’intera sfilata, sono stati i rappresentati nazionali tra cui, Angelo Mastrangelo come coreografo, Giuseppe Stigliano come conduttore e direttore artistico, Vittorio Casale come insegnante di portamento, Daniela Scala come acconciatrice di “in fondo al mare”, Alessandro Coppa come stilista e infine Pietro Cortese come Patron di Venere d’Italia.

Nella giuria sono stati presenti personaggi di rilievo, come Antonio Razzi, attuale Senatore, Antonio e Giovanni de Luca, come sponsor della serata e infine Ciro Montemiglio della rivista Obsession.

Nella serata finale le Marche sono state vincitrici della fascia Venere Italia Spettacolo, grazie a Giulia Saccinto, la pluripremiata dei concorsi di bellezza e molto apprezzata dal rappresentante regionale, Giacomo Ruffini.