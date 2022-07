Senigallia: chiusa VII edizione di danzaMare Devoluto in beneficenza all'Associazione Oncologica Senigalliese AOS l'incasso dell'evento dedicato a Maria Luisa Roncucci

147 Letture Cultura e Spettacoli

Dopo 2 anni di sosta forzata a causa della pandemia, è tornato l’appuntamento con danzaMare Senigallia.

Un importante evento per la nostra città che ha visto impegnati tutti coloro che in Italia e all’estero desiderano studiare danza con Maestri di indubbia fama internazionale e provenienti dalle più importanti Accademie, prima fra tutti la Scuola di Ballo Accademia Teatro alla Scala, ma anche étoile come Sabrina Brazzo e Andrea Volpintesta, direttore artistico della Jas Art Ballet e Fabrizio Monteverde: ballerino, coreografo, regista e produttore di fama internazionale.

L’evento vanta il patrocinio del Comune di Senigallia, della Regione Marche, del CONI e di Sport e Salute Marche.

L’idea di realizzare questo evento nasce da un progetto di Alessia Primavera a seguito della prematura scomparsa di Maria Luisa Roncucci: amica, ballerina e fondatrice della scuola Danza in Scena A.s.d. L’intero ricavato viene devoluto in beneficenza all’associazione oncologica senigalliese AOS, che a suo tempo con Maria Luisa e oggi con tanti altri, svolge attività di volontariato a beneficio di tutti i malati che necessitano di cure domiciliari e di supporto per le loro famiglie.

Cinque giorni di stage all’interno del teatro la Fenice con lezioni giornaliere che si susseguono sul palco e sul Foyer, debitamente adibito a sala di danza e dove, gli allievi, vivono con entusiasmo giornate di studio.

“Ringrazio tutti i Maestri che, con dedizione, accolgono gli stagisti, il Comune di Senigallia per la location, tutte le persone che insieme a me portano avanti da anni questo progetto” dice il direttore artistico Alessia Primavera, “questa è un’edizione particolarmente importante che abbiamo fortemente voluto per celebrare il 10° anniversario dalla morte di Maria Luisa”.