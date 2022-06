Riapre l’Arena Gabbiano di Senigallia Lunedì 20 giugno il primo film

Dopo un lungo periodo fatto prima di astinenza e poi di distanziamenti, ma sempre di visioni condizionate dalle mascherine, è una vera e propria boccata di ossigeno per tutti gli amanti della settima arte la riapertura dell’Arena estiva del Cinema Gabbiano, che consentirà agli appassionati, senigalliesi e turisti, di usufruire per quasi tre mesi di quella magia unica rappresentata da uno squarcio di cinema sotto le stelle.

Come di consueto, oltre a riproporre alcuni dei principali successi della stagione, l’Arena Gabbiano ospiterà tantissime iniziative speciali: dalle prime visioni (ad esempio Elvis, di Baz Luhrmann, in programma sin dal primo giorno di uscita nazionale), agli incontri con i registi (il primo sarà Uberto Pasolini con il suo Nowhere special), agli appuntamenti sociali di spiccato impegno civico (come la proiezione con dibattito del documentario sportivo Corpo a corpo). Ci sarà spazio anche per una maratona di tre giorni riservata ai protagonisti del territorio: il 30 giugno sarà presentato gratuitamente The Iron Pope, realizzato in collaborazione con la Marche Film Commission; il giorno seguente, 1 luglio, sarà la volta del documentario Il Contatto, storia di due cuccioli di lupo rinvenuti sull’Appennino e accolti al Centro Monte Adone; mentre il 2 luglio spazio allo spettacolo teatrale Il codice Della Cecca, realizzato dal San Costanzo Show. Ma tantissime altre sono le sorprese ideate dal Gabbiano, come ad esempio il rinnovarsi della proiezione a sorpresa all’alba (ore 6 del 3 giugno) con colazione a seguire.

E tutto questo solamente nella prima parte della stagione di Arena, che avrà come di consueto il suo culmine nella seconda parte di agosto, con le prime visioni della prossima stagione cinematografica proposte in anteprima nazionale. Il cartellone completo, che inviamo in allegato, riassume anche le prime, interessanti anticipazioni sulle sorprese future.

Si parte intanto domani sera, lunedì 20 giugno, con una classica commedia francese dal titolo La signora delle rose (“The Rose Maker”), diretto nel 2020 da Pierre Pinaud e interpretato come protagonista dalla brava Catherine Frot.

Madame Eve Vernet, la signora del titolo, è una donna che vive ormai solo grazie alla passione ereditata dal padre: prendersi cura delle sue rose e crearne nuovi esemplari a partire dall’incrocio di rare specie già esistenti. Il successo delle sue nuove creazioni è tra l’altro essenziale per mantenere in vita la sua attività, sull’orlo della bancarotta. Fino a quando si troverà a dover reinserire socialmente tre difficili soggetti, facendone dei suoi aiutanti…

Pinaud ha realizzato una deliziosa commedia capace di toccare vette emotive con sapienza e lucidità. Uno spettacolo che sarà certamente gradito agli ospiti dell’Arena. E usiamo non a caso il termine “ospiti”, in quanto l’invito a partecipare è aperto a tutti, ricordando che – come tradizione del Cinema Gabbiano – il film inaugurale dell’Arena sarà a ingresso gratuito.

L’appuntamento è come sempre fissato per le ore 21:30 (inizieranno alle 20:30 soltanto le proiezioni previste nella sala interna), mentre in caso di pioggia i film saranno trasferiti nella sala interna, dotata di aria condizionata (solo qualora la stessa abbia in programma un primo spettacolo alle ore 20:30 allora l’inizio del film originariamente previsto in Arena potrebbe slittare poco dopo le ore 22).

Restano in vigore gli stessi prezzi delle passate stagioni: € 5,50 gli interi, € 4,50 i ridotti (per ragazzi, militari, argento e tessere gold) e € 4 i biglietti speciali (silver, student e special card, ritirabili presso gli info point comunali, gli hotel, gli stabilimenti balneari e gli esercizi convenzionati). I biglietti per gli spettacoli potranno sempre essere acquistati direttamente alla cassa del cinema oppure anche online sul sito www.cinemagabbiano.it.

Non vi resta a questo punto che intervenire numerosi e sedervi in Arena a gustare una pellicola di qualità sotto il cielo dell’estate senigalliese.