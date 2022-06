Elezioni comunali a Corinaldo e referendum abrogativo, tutti i dati sull’affluenza Urne aperte dalle 7.00 alle 23.00 di domenica 12 giugno

Urne aperte nella giornata di domenica 12 giugno per i cinque quesiti referendari sul tema Giustizia e per le elezioni comunali in programma a Corinaldo.

A seconda dei diversi quesiti, alle ore 12.00 a livello nazionale si sono espressi sul referendum tra il 6,72 e il 6,73% degli aventi diritto al voto; nella Marche le percentuali oscillano tra il 6,01 e il 6,03%, mentre a Senigallia la partecipazione al referendum si attesta al 5,00%.

Per quanto riguarda invece le elezioni comunali a Corinaldo, alle 12.00 si è recato alle urne il 20,87% degli elettori: percentuale in crescita rispetto al precedente del 2017, quando alla stessa ora era andato a votare il 19,09%.

(Dati in aggiornamento)