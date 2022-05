Ginnastica Artistica: gara interregionale per la Polisportiva Cesanella Tra le prime società delle Marche ed Emilia Romagna, sia per numero di atlete presenti in gara che per risultati ottenuti

Con risultati da capogiro, la Ginnastica Artistica Cesanella si è imposta anche nell’ultima gara interregionale di Cesenatico.



42 le atlete della Cesanella scese in campo gara, 10 le categorie, 36 le atlete classificate tra le prime cinque e 23 le atlete salite sul podio. 5 i podi interamente occupati dalle atlete della Cesanella.

Questi i numeri di questa ultima gara che consacrano la Ginnastica Artistica Cesanella tra le prime società delle Marche ed Emilia Romagna, sia per numero di atlete presenti in gara che per risultati ottenuti.

Ottimo il lavoro delle insegnanti e delle loro giovani atlete. Continuando così il salto di categoria diventerà un dolce obbligo.

Di seguito il dettaglio delle classifiche:

Categoria Miniprima3A Allieve

1° class. Foligna Elisa (1° trave e corpo libero – 3° volteggio)

2° class. Pandolfi Viola (1° volteggio 2° trave 3° corpo libero)

3° class. Piazza Ludovica (3° trampolino)

4° class. Sofia Ferrara (3° trampolino)

5° class. Sofia Barberini (2° volteggio 3° trampolino)

Categoria Miniprima3A Junior

1° class. Rocchetti Rita (1°corpo libero 3° trave 2° volteggio)

2° class. Pierfederici Chiara (1° trampolino 2° corpo libero)

3° class. Ventura Giulia (1° trave 3° corpolibero)

4° class. Barzetti Francesca (2 ° trave)

5° class. Manoni Stella (3° trampolino 1° volteggio)

6° class. Pierfederici Giorgia

Categoria Miniprima3A Senior

3° Ceccacci Aida (1° corpo libero 2° trave 3° trampolino)

4° Pagano Giorgia (2° corpo libero 3° trave)

Giudilli Silvia (3° volteggio)

Categoria Miniprima4 Elite Junior

1° class. Arata Diletta (1° parallele e corpolibero)

2° class. Carboni Letizia (3° parallele 1° trave 2° corpo libero)

4° class. Mariani Angelica (2° parallele 3° corpolibero)

5° class. Vernelli Giulia (3° pari merito volteggio)

6° class. Natali (3° trave)

Categoria Miniprima4 Elite Senior

1° class. Giancamilli Tea (1° volteggio, parallele e trave)

2° class. Polonara Beatrice (3° trave)

3° class. Polinori Sofia (2° parallele e corpo libero)

4° class. Ferretti Chiara (2° volteggio e parallele)

5° class. Vecchiarelli Isabel (3° volteggio 1° corpo libero)

6° class. Agostinelli Nancy

Mesturini Veronica (3° volteggio 2°parallele)

Categoria Seconda Elite Junior

1° class. Schiaroli Aurora (3° volteggio 1° parallele e trave e 2° corpo libero)

2° class. Caputo Sofia (1° corpo libero 2° parallele)

3° class. Luciani Maya (1° volteggio 3° parallele e trave)

4° classificata Arapaj Klea (3° volteggio, 1° parallele e trave)

Categoria Prima Elite Junior

1° class. Savarese Martina (3° volteggio 1° corpo libero)

2° class. Cherubini Chiara (2° parallele)

3° class. Bolognese Maria (2° corpolibero)

4° class. Della Corte Rossella (1° volteggio 3° corpolibero )

5° class. De Filippi Giulia (1° parallele)

Giombetti Lucia (2° volteggio)

Categoria Seconda Elite Senior

1° classificata Mercuri Alice

2° classificata Paolini Manila

Categoria Terza Élite Senior

2° classificata Federici Teresa

3° classificata Paolinelli Claudia

Categoria Quarta Elite Senior

3° classificata Mancini Sefora

Ora le atlete avranno un mese di preparazione per affrontare al meglio le nazionali uisp che si terranno a Città di Castello dal 26 maggio al 2 giugno.

In bocca al lupo a tutte!