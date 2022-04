Senigallia presente alla BIT di Milano Sindaco Olivetti: "Offrire prodotto turistico che si distingua per caratteristiche culturali, enogastronomiche e naturalistiche"

Giornata intensa di incontri per il Sindaco Massimo Olivetti alla Borsa Internazionale di Milano.

Senigallia si affaccia di nuovo sulla scena internazionale con la partecipazione alla BIT di Milano, grazie alla Regione Marche che ha allestito uno stand mettendolo a disposizione degli operatori del turismo.

Alla presenza del Consigliere Regionale Ciccioli è stato inaugurato il nuovo sito turistico ValMivola per scoprire il nostro territorio tra le valli dei fiumi Misa e Nevola.

Il Consigliere Regionale ha espresso parole lodevoli nei confronti della città di Senigallia, per la capacità e la qualità di accoglienza, che in collaborazione con i comuni dell’entroterra, sarà in grado di rendersi maggiormente attrattiva grazie alla diversificazione dell’offerta turistica.

“Un’occasione di promozione del territorio al fine di offrire un prodotto turistico che sappia distinguersi per caratteristiche culturali, enogastronomiche e naturalistiche. Destagionalizzare l’offerta turistica con iniziative che coinvolgano le realtà locali con il precipuo scopo di creare una rete di sviluppo economico/turistico all’interno della quale i professionisti del settore possano esprimere le migliori capacità di accoglienza turistica” Queste le parole del Sindaco Olivetti.

E’ stato inoltre presentato, il Gran Tour delle Marche di Tipicità, che farà tappa a Senigallia nella prima metà di giugno, con “Senigallia Città Gourmet”. Anche in questo caso la città di Senigallia si distingue grazie alle eccellenze nel campo della gastronomia e pasticceria.

Infine, un incontro specifico è stato dedicato alle celebrazioni del sesto centenario della nascita di Federico da Montefeltro. Anche in questo caso la città di Senigallia alle iniziative culturali che verranno proposte