Sicurezza stradale: contributi dalla Regione per Senigallia, Trecastelli e Serra de’ Conti Tra i progetti ammessi, lavori di manutenzione a strade comunali e ritorno del doppio senso su lungomare Da Vinci

Figurano i nomi dei Comuni di Senigallia, Trecastelli e Serra de’ Conti tra i destinatari dei contributi che la Regione Marche ha stanziato per mettere in cantiere lavori che rendano più sicure e agevoli le strade di competenza comunale.

Li ha annunciati l’assessore regionale a infrastrutture e lavori pubblici, Francesco Baldelli, parlando di un’azione di sostegno ai Comuni senza precedenti, con una pioggia di contributi distribuiti in maniera capillare.

Tra i 29 progetti ammessi in provincia di Ancona, compaiono Senigallia, con centomila euro stanziati dalla Regione per il ripristino del doppio senso di marcia su lungomare Da Vinci, Serra de’ Conti, a cui andranno 42.466 euro per lavori di manutenzione della strada via Colle Ravara, Trecastelli, destinataria di 77.700 euro per la manutenzione di via Rossini e via Carducci.

A queste somme, si aggiunge una cifra di simile entità che i Comuni stessi stanzieranno per coprire la spesa per i lavori in compartecipazione con la Regione. Dall’assessore Baldelli, la richiesta agli Enti locali di mettere a terra le risorse al più presto, velocizzando l’apertura dei cantieri.