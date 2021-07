Senigallia scelta come “Città Gourmet” per la 6ª tappa del Grand Tour delle Marche 2021 L'evento organizzato da Tipicità ha voluto Senigallia come città di riferimento per l'alta gastronomia

Senigallia sarà la 6ª di 27 tappe del Grand Tour delle Marche 2021, organizzato da Tipicità ed ANCI Marche, in collaborazione con la Regione Marche.

Scelta come “Città Gourmet” sia per il suo primato di località con più stelle Michelin al mondo, in rapporto al numero di abitanti, sia grazie all’alto livello generale che vanta la ristorazione senigalliese ..

Come annuncia il direttore di Tipicità Angelo Serri, il 10 luglio, nella simbolica location della Rotonda a Mare prenderà vita la manifestazione “Senigallia Città Gourmet”; un evento che vuole essere solo l’inizio di un grande progetto annunciato, nel quale Senigallia si candida ad essere il nodo centrale tra una vasta rete di città gourmet nazionali ed internazionali.

L’obbiettivo di queste collaborazioni non riguarda solo l’area gastronomica, ma vuole creare una rete turistica che porti Senigallia ad essere ancora più competitiva durante la stagione estiva e allo stesso tempo diventare un’attrattiva anche durante tutto il resto dell’anno.

A tal proposito sottolinea il Sindaco Massimo Olivetti, “La nostra linea è quella di esportare l’immagine di Senigallia fuori dai confini regionali e non solo, per poterci confrontarsi con altre realtà. Questa città ha raggiunto un livello gastronomico alto, grazie alla presenza di due grandi chef stellati, ma sopratutto grazie alla tenacia dei singoli imprenditori locali.”

L’evento previsto per sabato 10 giugno, avrà inizio alla Rotonda alle ore 10:30, con un simposio dell’accoglienza italiana, durante il quale esperti del settore delineeranno le nuove dinamiche sorte dopo la pandemia nel settore gastronomico e dell’accoglienza. L’evento sarà coordinato da Gioacchino Bonsignore, conduttore della rubrica “Gusto” del TG5 e da Alberto Lupino conduttore di “Italia a tavola”.

Questa giornata dedicata alla cucina e all’accoglienza proseguirà alle ore 18:30, con un aperitivo gourmet e con una serie di storytelling riguardanti la vita delle aziende d’eccellenza della zona, raccontante da Tinto di Rai Decanter. Lo stesso conduttore, alle ore 21:00, presenterà il suo libro “Il collo di bottiglia”, in un format che unisce vino e musica, il tutto diretto all’interno di uno scenario e di un set che ricorderanno quello televisivo.