Webinar Codacons per giovani marchigiani che dovranno affrontare l’esame da avvocato Consigli utili per superare le prove e informazioni pratiche su come impugnare bocciature ingiuste e tutelare i propri diritti

104 Letture Associazioni

Il Codacons si attiva per aiutare i giovani delle Marche alle prese con le prove dell’esame da avvocato, e per tutelare i loro diritti in caso di irregolarità o bocciature ingiuste.