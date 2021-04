Senigallia e Valmisa: vaccinazioni nella caserma dei vigili del fuoco Alla fine per le persone tra i 70 e i 79 anni si è scelto un luogo diverso dal PalaPanzini

Si svolgeranno dunque nella Caserma dei Vigili del Fuoco le vaccinazioni anti-covid delle persone dai 70 ai 79 anni che inizieranno l’8 aprile.



La svolta, rispetto all’utilizzo del PalaPanzini – scelta Asur che aveva causato l’opposizione da parte di Comune, società sportive e Consiglio d’Istituto del Panzini – è arrivata nella domenica di Pasqua dopo un nuovo sopralluogo svoltosi nella sede dei pompieri, lungo la strada Arceviese.

Al termine del sopralluogo della domenica mattina, l’area – bocciata in precedenza – è risultata idonea per proseguire la vaccinazione di massa, diventando da giovedì il punto vaccinale per la città di Senigallia e l’intera Valle.

Il Comune di Senigallia “ringrazia la Regione Marche, la Protezione Civile Marche, l’Area Vasta 2, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per la loro disponibilità”.