“Siamo tutti sulla stessa…Arca” L'incontro dell'8 aprile del Rotary

Giovedì 8 aprile alle ore 18.00 sulle pagine www.facebook.com/RotaryClubSenigallia

e www.facebook.com/oncologiamarche, nell’ambito del progetto rotariano COVID-19 (COnnecting VIral Districts 19) coordinato dalla Presidente Rossana Berardi, il Rotary Club Senigallia presenta un webinar dedicato al sostegno ambientale dal titolo “Siamo tutti sulla stessa … ARCA”.

Si parlerà di periodo pandemico e di modelli di vita allineati ai valori e al senso civico dove il rispetto per l’ambiente, gli animali e le persone costituiscono la base di tutti i rapporti.

Con il supporto di esperti, dirigenti veterinari e imprenditori attenti al sociale, si cercherà di mettere a fuoco come la pandemia che stiamo vivendo abbia stimolato ad occuparsi maggiormente degli animali, quali problematiche si possano riscontrare quando contraggono una patologia seria e si racconteranno esperienze vissute insieme a storie di solidarietà.

Moderati da Gianna Prapotnich, Vice Presidente del Rotary Club Senigallia e segretaria Nuove Generazioni del Distretto 2090, interverranno Giuseppe Sordi – socio del club e Dirigente Veterinario I.A.P.Z. – AV2, Roberto Giordani – socio del club e Direttore del Servizio Sanità Animale AV2, Elisa Bracci – medico veterinario ed educatrice cinofila della Clinica Copernico di Senigallia, Gemma Mastronardi – medico veterinario e direttore della Clinica Copernico di Senigallia, Michele Sampaolo – medico oncologo veterinario della Clinica Futuravet di Tolentino, Anna e Pepe “il cane volante”, Francesco Mazzaferri – imprenditore del marchio Patatas Nana e Dominga Cotarella – imprenditrice del marchio Famiglia Cotarella.

Consapevole della ormai indifferibile necessità di un cambio di direzione nel modo di relazionarsi con la natura, anche il Rotary offre il suo contributo; mentre il 21 marzo 2021 è stata infatti istituita la Giornata Rotariana dell’ambiente, dal 1° luglio 2021 la tutela del nostro ecosistema diventerà la settima area di intervento della Fondazione del Sodalizio con la finalità di contribuire alla conservazione e tutela delle risorse naturali.

Presentando il webinar, frutto di un’azione sinergica tra le Istituzioni coinvolte, la rete della Marcangola e con il supporto di Bristol Myers Squibb, la Presidente del Rotary Club Senigallia Rossana Berardi, Prof. Ordinario di Oncologia all’Università Politecnica delle Marche e Direttore della Clinica Oncologica degli Ospedali Riuniti di Ancona, ha dichiarato “Negli ultimi mesi, si è osservato un aumento della richiesta di animali domestici, correlabile sia al desiderio di accogliere cani, gatti o altri animali, sia al fatto che ora è possibile farlo con più tranquillità a causa del cambiamento di vita causata dalla pandemia da coronavirus, che ha imposto lunghi periodi a casa e convertito in molti casi la modalità lavorativa in smart working. Nell’ambito del progetto COVID-19 (COnnecting VIral Districts-19) promosso dal Rotary Club di Senigallia e sostenuto dal Distretto Rotary 2090, che si propone affrontare tematiche di interesse per i cittadini, i pazienti, i giovani, i professionisti durante il periodo pandemico, è stato naturale dedicare un webinar a questa importante tematica.”