Al via il Calciomercato di Eccellenza Vigor Senigallia ferma, l'Anconitana prepara grossi colpi

157 Letture Sport

Apre oggi, martedì 1° dicembre 2020, il mercato di riparazione del calcio dilettantistico regionale.



Un mercato atipico visto che arriva non quasi a metà campionato, come nelle altre stagioni, ma dopo appena 5 giornate (non da tutte le squadre disputate tra l’altro) a causa del coronavirus, che ha determinato prima ritardi, poi rinvii, e infine la sospensione del torneo almeno fino ad anno nuovo.

Per questo nei giorni scorsi la Figc Marche ha deciso di posticipare il termine ultimo del mercato, che non durerà più dal 1° al 30 dicembre come deciso nel mese di agosto, ma dal 1° dicembre al 26 febbraio 2021: fino a quella data le società avranno modo di acquistare e vendere tra loro giocatori.

La Vigor dovrebbe rimanere ferma, non così l’Anconitana, che non nasconde il desiderio di riportare nel capoluogo due pezzi da novanta come i già dorici Mastronunzio, attaccante classe 1979, attualmente al Montefano e Rizzato, difensore-centrocampista classe 1981, ora all’Atletico Gallo Colbordolo: entrambi, oltre a un lungo e prestigioso passato nell’Anconitana, di cui Mastronunzio è il migliore cannoniere di 115 anni di storia, vantano centinaia di presenze alle spalle da titolari in serie B.