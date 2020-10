Crognaletti a capo dei Giovani Imprenditori di Confindustria Marche Nord – Ancona L'Assemblea dei Giovani Imprenditori del Territoriale dorico ha eletto il suo nuovo presidente

L’Assemblea dei Giovani Imprenditori di Confindustria Marche Nord Territoriale di Ancona riunita in modalità telematica ha appena eletto come nuovo Presidente per il triennio 2020-2023 Daniele Crognaletti, Amministratore Delegato di Autolinee Crognaletti di Jesi.