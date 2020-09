Sostenibilità e clima: cosa prevede il programma di Maurizio Mangialardi "Il tema della sostenibilità è centrale nella sensibilità comune, nell’impegno dei giovani, nelle politiche europee"

“Il tema della sostenibilità è centrale nella sensibilità comune, nell’impegno dei giovani, nelle politiche europee. Quando parliamo di sostenibilità non parliamo più soltanto di ambiente o di vincoli ambientali, ma parliamo di istituzioni democratiche, pace e cooperazione, di lavoro buono e lotta alle disuguaglianze e alle povertà, di economia responsabile, civile e sociale. Parliamo di un elemento che attraversa e pervade tutta la società, di opportunità reali e di tappe di un percorso che vanno urgentemente e coerentemente raggiunte se vogliamo che l’umanità abbia un futuro sulla terra. Credo che le Marche debbano sentirsi parte dello sforzo che l’umanità migliore sta facendo nelle singole nazioni, nelle grandi aree regionali come l’Europa o a livello planetario per far crescere la civiltà e per salvare il pianeta”.