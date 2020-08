Jury Chechi ritorna sulla spiaggia di Senigallia Allenamenti di Calisthenic in totale sicurezza

Presentata alla stampa sulla suggestiva Terrazza Marconi l’iniziativa organizzata dalla JCA, Jury Chechi Academy, che vedrà il signore degli anelli protagonista di una serie di allenamenti di Calisthenic dal 30 luglio al 2 agosto a Senigallia, presso i Bagni 41 Baia del Porto.

“Accogliamo Jury Chechi sempre con grande piacere sul nostro territorio, a maggior ragione in un anno come questo: è una bella vetrina per la città, che ci consente di dare impulso al turismo senza grandi eventi né assembramenti, ma rimanendo protagonisti” questo il saluto di Nicola Chicco di Terrazza Marconi.

Daniele Crognaletti, in rappresentanza di Discovery Marche, la rete costituita tra 5 player del settore turistico della provincia di Ancona al fine di incrementare la presenza turistica nelle Marche e promotore dell’iniziativa, ha sottolineato come la collaborazione con il celebre atleta è in atto già dal 2015. “Grazie a Jury siamo riusciti a portare atleti da tutta Italia a Senigallia e anche quest’anno non abbiamo rinunciato a questa occasione. L’intento è quello di proporre un prodotto di qualità pur nel rispetto delle regole. Un grazie particolare va a Alessandro Impoco, dirigente dell’Istituto Panzini di Senigallia, sempre al nostro fianco nella promozione di eventi sportivi”.

E’ intervenuto anche il Sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi, che ha ringraziato Jury Chechi, “ospite graditissimo di questa città. E’ un segnale importante che lui abbia accettato l’invito anche quest’anno e ci stia aiutando a promuovere la nostra spiaggia anche come struttura sportiva”.

Un messaggio di fiducia verso il futuro quello lanciato dallo stesso Jury Chechi che ha affermato con forza “torneremo alla normalità, ne dobbiamo essere certi. Ci vorrà un anno o forse due ma ce la faremo. E la differenza la facciamo oggi: è proprio nei momenti di criticità come questo che si costruiscono le opportunità. Chi è più bravo a gestire le difficoltà ne uscirà più forte, l’importante è non fermarsi. Oggi diamo un segnale concreto forte:15 famiglie si spostano nelle Marche per questa occasione: numericamente non sono tanti ma è un segnale importante

