Coronavirus: Marche, ricoverati in intensiva scendono a 28 Guariti/dimessi salgono a 2.352

201 Letture Cronaca

Scendono sotto 30 (da 30 a 28) i ricoverati in terapia intensiva nelle Marche per Coronavirus. Lo evidenziano i dati del Gores aggiornati nelle ultime 24 ore.



Nella regione si assiste ad un ulteriore calo di persone degenti in ospedale (da 314 a 305): in semi-intensiva passano da 80 a 77, in reparti non intensivi da 314 a 305. Stabile invece il numero di persone in aree post-acuzie (49) e in strutture territoriali (177).