Marche, Coronavirus: i dimessi e guariti sono 1.694 Nelle ultime 24 ore sono calati anche il numero ricoverati (da 994 a 952)

292 Letture Cronaca

Nelle Marche dimessi/guariti verso quota 1.700 (1.694) e numero ricoverati in calo (da 994 a 952) nelle ultime 24 ore.





Buone notizie anche per i ricoverati più gravi in terapia intensiva (da 106 a 102) e semi-intensiva (da 234 a 214). Sono dati comunicati dal Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie (Gores).