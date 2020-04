Coronavirus: Marche, ecco le attività consentite dal Dpcm 10 Aprile 2020 "Consentita una graduale riapertura delle attività produttive"

“In base al decreto del Governo del 10 aprile 2020, i cui effetti decorrono da oggi, viene consentita una graduale riapertura delle attività produttive. In particolare, si consente l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di manutenzione, vigilanza e conservazione“.



Lo precisa la Regione in una nota. “Tutte le attività sono tenute al rispetto delle disposizioni attualmente – osserva – in vigore in relazione all’emergenza epidemiologica in essere, con particolare riguardo ai contenuti del ‘protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro’ sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali“.