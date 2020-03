Coronavirus, 31 nuovi morti nelle Marche: quattro i decessi a Senigallia Assieme a una 91enne senigalliese e a una 94enne di Corinaldo hanno perso la vita anche due altri anziani provenienti dal Pesarese

Sono 31 i nuovi decessi legati al Coronavirus nelle Marche riportati dal Gores nel bollettino di domenica 29 marzo: numeri quindi in aumento rispetto alla giornata di sabato, quando avevano perso la vita 22 persone.

A livello nazionale, il totale dei morti raggiunge le 10.779 unità, di cui 756 nella giornata odierna, confermando così un andamento in diminuzione come già registrato negli ultimi giorni. In tutta Italia i guariti ammontano a 13.030.

Gli ultimi 31 deceduti portano invece il numero complessivo delle vittime marchigiane a 417. In mattinata lo stesso Gores aveva reso noti i dati aggiornati riguardanti l’incremento di tamponi positivi, con un aumento di 185 contagiati nel giro di ventiquattro ore.

Quattro le persone decedute nelle ultime ore presso l’ospedale di Senigallia: oltre a due anziani provenienti dalla provincia di Pesaro (una 89enne di Mombaroccio e un 87enne di Vallefoglia) hanno infatti perso la vita anche una 91enne senigalliese e una 94enne di Corinaldo.