Coronavirus, positive altre 185 persone nelle Marche 1.168 i ricoverati nelle strutture sanitarie della regione, 81 quelli ospitati a Senigallia

Diffusi dal Gores i dati – aggiornati alla mattinata di domenica 29 marzo – relativi ai nuovi contagi e ai ricoverati nelle Marche.

Nel corso delle ultime ventiquattro ore, sono stati 547 i tamponi posti sotto esame, 185 dei quali hanno dato esito positivo al Coronavirus: si tratta del 33,8% delle analisi effettuate, valore superiore a quello fatto registrare nella giornata di sabato, quando i tamponi positivi erano risultati essere 177 su un totale di 824 (21,5%).

Il numero complessivo dei contagiati nelle Marche raggiunge così quota 3.558, a fronte di 10.431 tamponi esaminati (34%).

Sono invece 1.168 le persone ricoverate nelle varie strutture sanitarie regionali, 15 in più rispetto all’aggiornamento precedente, cui vanno aggiunti 1.992 individui in isolamento domiciliare. 81 i ricoverati presso l’ospedale di Senigallia, di cui 6 in terapia intensiva e altrettanti in reparti semi-intensivi.