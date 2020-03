Marche, il pagamento del bollo auto slitta al 31 luglio "Andare incontro alle esigenze dei cittadini marchigiani già stremati dalle difficoltà"

La Giunta regionale, convocata oggi in via straordinaria, ha approvato una proposta di legge, su indicazione dell’assessore al Bilancio Fabrizio Cesetti, per “posticipare al 31 luglio il pagamento del bollo auto e di altri tributi minori“.