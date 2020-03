Coronavirus: altri dodici decessi nelle Marche 69 il totale delle morti nella Regione

Ancora un giornata nera nelle Marche, quella di lunedì 16 marzo, per quanto riguarda i decessi di pazienti ricoverati perchè sofferenti per le conseguenze del contagio da Coronavirus: sono dodici le morti registrate, che portano a 69 il totale.



Sono 1.244 i contagiati da Coronavirus nelle Marche. Rispetto la gionata precedente c’è stato un aumento di altre 120 persone. Si tratta di una crescita inferiore rispetto a quella evidenziatasi negli ultimi giorni: il giorno precedente i nuovi contagiati erano risultati essere 235, numero massimo dall’inizio della pandemia; doveroso sottolineare che è stato inferiore anche il dato di tamponi presi in considerazione (300 contro i 385 del giorno precedente).

Il Gores ha reso noto la suddivisione dei ricoveri nei vari ospedali del territorio. I pazienti positivi nella provincia di Pesaro Urbino sono saliti a 733, nella provincia di Ancona sono 323, nella provincia di Macerata sono 117 e nella provincia di Fermo sono 36, Ascoli Piceno 21. Dei 1242 positivi, 110 sono ricoverati in Terapia Intensiva, 528 sono ricoverati in altri reparti.

Dei 110 in Terapia Intensiva, 24 sono ricoverati a Pesaro Marche Nord, 22 ad Ancona Torrette, 8 a Fermo, 10 a San Benedetto del Tronto, 8 a Civitanova, 4 a Urbino e 7 a Jesi, 5 all’Inrca, 18 a Camerino e 4 anche nell’ospedale di Senigallia.

Per quanto concerne i reparti non intensivi sono in totale 143 i pazienti ricoverati nelle tre strutture di Pesaro, 52 a Fano, 82 a Torrette, 53 a Fermo, 36 a Jesi, 32 a Urbino, 3 a Macerata, 39 a Senigallia, 2 a Fabriano, 45 a Camerino, 1 a Civitanova e 24 all’Inrca di Ancona e 16 a Chiaravalle.