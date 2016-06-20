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In Consiglio Marche richiesta di Commissione d’inchiesta su vicenda gestione plasma

Martedì 12 maggio 2026 anche la nomina di un componente nel direttivo dell'Università per la Pace e diverse proposte di mozione

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Politica
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Seduta del Consiglio regionale convocata per martedì 12 maggio a partire dalle ore 10. Al punto 5 dell’ordine del giorno della seduta assembleare è iscritta la proposta di deliberazione relativa alla richiesta di istituzione di una Commissione di inchiesta sulla gestione dei processi di raccolta, lavorazione e smaltimento del sangue.

L’Aula sarà inoltre chiamata ad eleggere un componente del Consiglio direttivo dell’Associazione Università per la Pace.
In apertura dei lavori, come da Regolamento, verranno esaminate interrogazioni ed interpellanze, mentre in coda figurano diverse proposte di mozione.

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