I risultati nel tennis della Coppa delle Province In campo selezioni anconetane e ascolano-fermane

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All’Happy Village di Terni si è disputata la fase di macro-area della Coppa delle Province di tennis giovanile, appuntamento tradizionale e le Marche erano presenti con due rappresentative: Ancona e Ascoli Piceno/Fermo.



La squadra di Ancona, guidata dai capitani Leonardo Pesaresi e Danilo Quaranta, ha centrato risultato apprezzabili anche se non è riuscita ad accedere alle finali nazionali.

Il cammino si è interrotto contro Roma A, formazione di ottimo livello, nell’incontro che valeva l’accesso alle finali nazionali. Un risultato comunque positivo per un gruppo giovane che ha saputo tenere il campo fino in fondo.

In campo per Ancona: Giacomo Bari, Leonardo Pierpaoli, Emanuele Capra, Valentino Montali, Filip Mona, Federico Fiara, Gianmarco Simonelli, Francesco Falasco, Marta Rotaru, Maria Pakino, Sophie Vitulano, Vittoria Polverari, Nicol Palonara e Ginevra Cardinali.

Anche la rappresentativa di Ascoli Piceno e Fermo era presente, con i capitani Cristina Celani e Alessandro Gasparrini.

In campo Paolo Andolfi, Nicolas Loreto, Edoardo De Ruggiero, Pietro Tascini, Alessandro Pomili, Matteo Zaffagnini, Alessandro Diomede, Achille Salvatelli, Alessandra Neri, Nicole Mariani, Maya Grossi, Azzurra Leopardi, Benedetta Sciocchetti e Ludovica Fanelli.

«La Coppa delle Province è una competizione importante per la crescita dei nostri giovani, sia per quanto riguarda il settore maschile sia per quello femminile – sottolinea Andrea Pallotto, vice presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel-Comitato Marche – Siamo soddisfatti della partecipazione di entrambe le rappresentative, in questa fase della crescita di un giocatore o di una giocatrice il risultato non può essere l’aspetto primario: l’esperienza di un weekend come questo vale tanto, indipendentemente dai risultati».