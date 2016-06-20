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La città come aula: IAL Marche porta le allieve nel cuore di Macerata

Un'uscita didattica multidisciplinare e itinerante tra identità professionale, imprenditoria locale e patrimonio culturale

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Fratelli d\'Italia - Elezioni comunali Senigallia 2026
Iniziativa IAL Marche a Macerata per le studentesse del corso IeFP Operatrice del Benessere

Le giovani studentesse del corso IeFP Operatrice del Benessere di IAL Marche (sede di Macerata) hanno vissuto un’intera mattinata fuori dall’aula, tra le strade del centro città, per l’iniziativa “Urban Business. Caccia all’impresa in centro”.

Il progetto, ideata dai docenti Francesco Spé (Azar Comunicazione) e Ugo Torresi, nasce dal confronto tra il modulo di Marketing Operativo e il nuovo percorso di Storia, Economia ed Imprenditorialità: due discipline che hanno trovato il loro laboratorio naturale nelle strade e nei negozi del centro storico maceratese.

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