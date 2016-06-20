Il Consiglio Regionale delle Marche parteciperà al Salone del Libro di Torino Nell'occasione sarà presentata la collana dei "Nuovi Quaderni del Consiglio regionale delle Marche"

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Via libera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale alla partecipazione dell’Assemblea legislativa alla XXXVIII edizione del Salone internazionale del Libro in programma presso il Lingotto Fiere di Torino dal 14 al 18 maggio 2026.

La scheda progetto approvata dall’Ufficio di Presidenza stabilisce l’adesione del Consiglio alla già confermata partecipazione della Giunta regionale attraverso la collaborazione per la realizzazione di varie attività, l’allestimento, l’inaugurazione e la condivisione dello spazio espositivo (Stand di circa 110 mq situato al Padiglione 1) e l’organizzazione di un programma di iniziative ed eventi a cui prenderanno parte editori, autori, associazioni e personalità del mondo della cultura e delle istituzioni valorizzando l’immagine complessiva delle Marche.