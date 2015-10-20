A Senigallia si apre un dialogo sui nuovi OGM tra amministrazione e cittadinanza attiva GAS Montimar: "Positivo che si affronti il tema della trasparenza sul''origine dei prodotti ma anche sulle modalità di produzione"

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Nel Consiglio comunale dell’8 aprile a Senigallia si è aperto un confronto importante su temi che riguardano da vicino il nostro cibo, la trasparenza nelle filiere e il futuro dell’agricoltura, con un riferimento esplicito anche ai nuovi OGM/NGT (nuove tecniche genomiche).

Come Gas Montimar abbiamo partecipato al Consiglio, avendo portato il nostro contributo e l’attenzione su questi temi nelle settimane precedenti. Riteniamo positivo che l’Amministrazione e tutte le forze politiche abbiano dimostrato disponibilità all’ascolto, accogliendo l’importanza di affrontare in modo più ampio il tema della trasparenza, non solo sull’origine dei prodotti ma anche sulle modalità di produzione.

Per noi questo rappresenta un passaggio significativo, non solo per il contenuto discusso, ma per il metodo, fondato sul dialogo tra cittadini e istituzioni. Questo percorso si inserisce nella campagna “Filiere libere dai nuovi OGM”, promossa da Co-energia e condivisa da Rete Gas Marche, che vede i GAS Gruppi di Acquisto Solidale attivi nei territori sia nel confronto con i produttori sia nel dialogo con le amministrazioni locali, per costruire maggiore consapevolezza e trasparenza.

Crediamo che sia proprio attraverso questi percorsi condivisi che si possano affrontare temi complessi come quello dei nuovi OGM, mettendo al centro la tutela della salute, dell’ambiente, dell’agricoltura biologica e della libertà di scelta. In questo senso, è significativo anche quanto sta avvenendo nei territori vicini, come nel Comune di Trecastelli, dove l’amministrazione comunale e il Gas Trecastelli stanno costruendo percorsi condivisi per valorizzare l’agricoltura, tutelare la salute e rafforzare la qualità delle produzioni, portando il tema dei nuovi OGM anche all’attenzione del Consiglio comunale.

La nostra Valle Misa e Nevola è un territorio ricco di biodiversità, relazioni e pratiche agricole di valore, prendersene cura significa anche rafforzare la trasparenza e la consapevolezza nelle scelte che riguardano il cibo. Come Gas Montimar continueremo a impegnarci, insieme alle altre realtà del territorio, per promuovere informazione e confronto nella convinzione che il dialogo con le istituzioni sia una strada fondamentale per costruire comunità più consapevoli e responsabili.

Gas Montimar

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