“La moglie fantasma” arriva nei teatri di Senigallia, Montegranaro e Recanati In scena da venerdì 10 a domenica 12 aprile

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Maria Grazia Cucinotta e Pino Quartullo sono i protagonisti di “La moglie fantasma” commedia dell’inglese David Tristram in scena al Teatro la Fenice di Senigallia venerdì 10 aprile, al Teatro la Perla di Montegranaro sabato 11 e al Teatro Persiani di Recanati domenica 12 per le stagioni proposte dai rispettivi Comune e AMAT con il contributo di MiC e Regione Marche.

Allestito con la regia di Marco Rampoldi e con Giorgio Verduci, Giorgio Centamore, Roberta Petrozzi e la partecipazione di Alessandra Faiella a fianco dei due interpreti principali, il testo (la traduzione dall’inglese è di Enrico Luttmann) mescola in modo arguto e divertente lo shakespeariano “Amleto” e lo “Spirito Allegro” di Coward, un po’ di Pirandello e un pizzico di Agatha Christie.