Logo farmacieFarmacie di turno


Filippini Dott.ssa Carotti
Adesso
Errore durante il parse dei dati!
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Cemed - Cura e Salute Dentale - Clinica dentale a Senigallia (AN)

“La moglie fantasma” arriva nei teatri di Senigallia, Montegranaro e Recanati

In scena da venerdì 10 a domenica 12 aprile

92 Letture
commenti
Cultura e Spettacoli
Ascolta la notizia
"La moglie fantasma"

Maria Grazia Cucinotta e Pino Quartullo sono i protagonisti di “La moglie fantasma commedia dell’inglese David Tristram in scena al Teatro la Fenice di Senigallia venerdì 10 aprile, al Teatro la Perla di Montegranaro sabato 11 e al Teatro Persiani di Recanati domenica 12 per le stagioni proposte dai rispettivi Comune e AMAT con il contributo di MiC e Regione Marche.

Allestito con la regia di Marco Rampoldi e con Giorgio VerduciGiorgio CentamoreRoberta Petrozzi e la partecipazione di Alessandra Faiella a fianco dei due interpreti principali, il testo (la traduzione dall’inglese è di Enrico Luttmann) mescola in modo arguto e divertente lo shakespeariano “Amleto” e lo “Spirito Allegro” di Coward, un po’ di Pirandello e un pizzico di Agatha Christie.

Continua a leggere e commenta su Maceratanotizie.it
Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura