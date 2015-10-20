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Premiate due società sportive di Senigallia

Real Porto e Club Scherma

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Sport
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Real Porto premiato

Ieri pomeriggio il Sindaco Massimo Olivetti ed il Vice Sindaco con delega allo Sport Riccardo Pizzi hanno accolto nella sala consiliare “G. Orciari” le due realtà sportive cittadine che hanno ottenuto prestigiosi risultati.


La squadra di calcio del Real Porto con la dirigenza, guidate dal Presidente Marco Stefanelli e dal mister Daniele Cucchi, ha vinto la Coppa Marche della Terza Categoria sabato 28/03 battendo il la Polisportiva Altidona per 1 a 0 al campo federale Paolinelli di Ancona.

La squadra del Club Scherma invece è arrivata seconda al campionato italiano serie B1 di fioretto maschile, centrando la promozione al campionato di serie A2 per il prossimo anno.

Il Club inoltre ha ricevuto dalla Federazione lo Scudo d’Onore d’Argento per gli oltre trent’anni di continuata attività svolta a favore della promozione della Scherma, con formazione degli schermidori e partecipazione qualificata all’attività agonistica.

A tutti gli intervenuti è stato consegnato dal Sindaco un attestato di gratitudine per l’impegno profuso ed i risultati raggiunti.

Dal Comune di Senigallia
Dal Comune di Senigallia
Pubblicato Mercoledì 8 aprile, 2026 
alle ore 11:39
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