Imprese del commercio: dalla Regione Marche quattro bandi per oltre 1,4 milioni Sostegno a chi investirà in innovazione, sostenibilità, sicurezza e contribuirà ad attrattività di centri storici, borghi e aree urbane

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Oltre 1,4 milioni di euro per sostenere la modernizzazione delle imprese commerciali marchigiane, per lo sviluppo dei Centri commerciali naturali, per rafforzare la sicurezza degli esercizi e favorire la diffusione di negozi di vendita più sostenibili di prodotti sfusi e alla spina.

La Regione Marche ha approvato quattro bandi destinati alle micro, piccole e medie imprese del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande, per un investimento complessivo di 1.411.760 euro.